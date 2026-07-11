Tuchel: Saya tidak mengubah identitas Inggris... dan tim nasional ini membuat saya terkesan

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, menegaskan bahwa timnya masih berambisi meraih prestasi lebih di Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa lolos ke perempat final hanyalah satu langkah dalam perjalanan tersebut, menjelang laga melawan Norwegia pada Sabtu malam ini dalam pertarungan memperebutkan tiket ke semifinal.

Tim "Tiga Singa" bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini saat berhadapan dengan tim Norwegia yang dipimpin oleh Erling Haaland, di tengah beberapa pemain yang absen dan ketidakpastian seputar susunan pemain inti.

Kondisi Pemain Cedera dan Absen

Tuchel mengatakan dalam konferensi pers prapertandingan, seperti dilansir surat kabar “Marca”, “Kabar terbaiknya adalah kami berhasil melibatkan semua pemain dalam sesi latihan. Semua pemain kini tersedia, kecuali Kwanseah yang diskors, dan Jordan Henderson.”

Ia menambahkan, “Kami telah mengambil langkah besar di pertandingan terakhir, tapi itu hanyalah satu langkah. Kami masih memiliki keinginan dan semangat untuk meraih lebih banyak kemenangan.”

Declan Rice dan Mark Guihi telah kembali berlatih untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan ini, sementara Henderson absen akibat cedera yang dialaminya saat merayakan lolosnya tim di Meksiko, ditambah dengan absennya Jarell Kwanseah karena skorsing.

Pujian Khusus untuk Harry Kane

Tuchel meluangkan waktu cukup lama untuk memuji kapten tim nasional Harry Kane, menegaskan bahwa ia selalu menjadi pembeda.

“Kami selalu membicarakan Harry Kane setelah setiap pertandingan, karena dia yang selalu menjadi penentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Saya tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dia adalah kapten kami dan pemain terbaik di tim, serta sedang menjalani masa-masa terbaik dalam kariernya.”

Dia melanjutkan, “Dia adalah pemain yang mengutamakan kerja sama tim dan selalu memikul tanggung jawab. Merupakan suatu kebanggaan baginya menjadi kapten timnas Inggris, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melatihnya.”

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Filosofi Inggris

Pelatih asal Jerman itu menolak anggapan bahwa ia mencoba mengubah identitas sepak bola Inggris sejak mengambil alih tanggung jawab.

Ia menjelaskan, “Saya tidak berpikir bahwa saya mencoba mengubah identitas tim nasional. Saya hanya ingin menyediakan lingkungan yang tepat bagi para pemain agar mereka dapat menunjukkan yang terbaik dari diri mereka.”

Dia menambahkan, “Kami bisa memainkan sepak bola menyerang, dan kami bisa bermain dengan agresif. Mentalitas juang, hasrat, dan keteguhan hati adalah bagian dari identitas sepak bola Inggris, dan skuad ini memiliki kualitas-kualitas tersebut pada level tertinggi.”

Pesan tentang Prancis dan Spanyol

Tuchel juga menyinggung tim-tim yang diunggulkan untuk memperebutkan gelar juara, sambil memuji penampilan Prancis dan Spanyol.

Mengenai timnas Prancis, ia berkata, “Prancis sangat mengesankan, dan mereka adalah salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Piala Dunia.”

Sedangkan mengenai Spanyol, ia menjelaskan, “Dalam turnamen besar, Spanyol memiliki kepercayaan diri yang luar biasa terhadap gaya permainannya. Mereka tidak pernah putus asa, dan selalu yakin bisa mencetak gol di menit-menit akhir.”

Ia menambahkan, “Hanya tersisa 6 tim di turnamen ini. Mencapai perempat final merupakan kemajuan, tetapi kami menginginkan lebih dari itu. Dan saya berharap nanti kami akan menghadapi salah satu dari tim-tim ini.”

Pesan untuk para penggemar

Tuchel mengakhiri pembicaraannya dengan menegaskan keyakinannya pada dukungan para penggemar, sambil berkata, “Saya yakin tim ini masih memiliki banyak hal yang bisa ditunjukkan.”

Dia menambahkan, “Saya tidak tahu persis bagaimana pandangan semua orang terhadap kami, tetapi saya merasa para penggemar menyukai tim ini, karena mereka melihat para pemain memberikan segalanya demi seragam ini.”

Dia melanjutkan, “Kami memiliki gaya bermain yang khas, dan kami telah melihatnya di babak kualifikasi serta di berbagai momen selama turnamen ini. Kami masih bisa berkembang, tetapi saya yakin para pendukung, anak-anak, dan penggemar sepak bola merasakan energi yang dipancarkan tim ini, dan saya yakin mereka menyukainya.”