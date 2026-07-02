Tuchel mengejutkan para pendukung Inggris: Tidak mungkin beradaptasi sebelum menghadapi Meksiko

Setelah tim nasional Inggris lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Republik Demokratik Kongo, pelatih Thomas Tuchel mulai membahas tantangan yang menanti timnya, menjelang laga melawan Meksiko di Stadion Azteca, Mexico City, yang terletak pada ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut.

Para penggemar sepak bola menantikan pertandingan yang dinanti-nantikan antara Meksiko dan Inggris, yang dijadwalkan pada Senin dini hari waktu Greenwich, di mana tim nasional Meksiko akan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah dan dukungan penonton di Stadion Azteca, yang dianggap sebagai salah satu benteng bersejarah mereka.

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Tuchel memperingatkan mengenai kondisi ini, dengan mengatakan dalam pernyataan yang dilansir jaringan "RMC" Prancis: "Akan ada banyak rintangan. Mungkin ini akan menjadi salah satu pertandingan terindah dan paling menghibur yang bisa Anda saksikan. Ketinggian pasti akan menjadi hambatan besar karena kami tidak bisa beradaptasi secara fisik. Beradaptasi dalam 4 hari sama sekali mustahil."

Selama 56 tahun terakhir, tim nasional Meksiko hanya mengalami dua kekalahan di Stadion Azteca, yaitu melawan Honduras pada 2013 dan Kosta Rika pada 2001. Selain itu, mereka juga tidak pernah kalah dalam sepuluh pertandingan yang mereka jalani di stadion ini sepanjang sejarah Piala Dunia.

Keunggulan ini, sebagian, disebabkan oleh kondisi geografis stadion tersebut, yang terletak pada ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat adaptasi fisik menjadi lebih sulit bagi tim-tim tamu.