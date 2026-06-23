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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tuchel melakukan dua perubahan pada susunan pemain Inggris menjelang laga melawan Ghana

England vs Ghana
England
Ghana
World Cup
T. Tuchel
Inggris
Ghana
AS
Jerman

Pelatih asal Jerman itu mempertahankan formasi serangan "Tiga Singa"

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, melakukan dua perubahan pada susunan pemain The Three Lions untuk menghadapi Ghana pada Selasa malam ini, dalam rangka pertandingan putaran kedua dari babak ke-12 Piala Dunia 2026.

Tuchel menurunkan Mark Goyhei sebagai starter di posisi bek tengah, menggantikan John Stones yang tampil sebagai starter pada pertandingan pertama melawan Kroasia, yang berakhir dengan kemenangan Inggris (4-2).

Selain itu, pelatih asal Jerman ini juga melakukan perubahan di posisi bek kiri dengan menurunkan Jed Spence menggantikan Niko O’Reilly yang menjadi starter saat melawan Kroasia.

Tuchel mempertahankan susunan pemain lainnya tanpa perubahan, sebagai berikut:

Penjaga gawang: Pickford.

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England
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Barisan pertahanan: James, Johei, Konsa, Spence.

Lini tengah: Rice, Anderson, Bellingham.

Lini serang: Gordon, Madueke, Kane.

Di sisi lain, pelatih Ghana asal Portugal, Carlos Queiroz, mengumumkan susunan pemainnya untuk menghadapi Inggris, setelah meraih kemenangan dalam pertandingan pertama melawan Panama (1-0).

Susunan pemain lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Asari.

Barisan pertahanan: Sinaya, Adjite, Oboku, Mensah.

Lini tengah: Partey, Sebo, Yerenki.

Lini depan: Semino, Iñaki Williams, Jordan Ayew.

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