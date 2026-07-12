Tuchel marah: Kita tidak bisa hanya mengandalkan kejeniusan Kane dan Bellingham

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, menegaskan bahwa ia sependapat dengan pandangan Jude Bellingham mengenai usaha keras yang ditunjukkan para pemain selama kemenangan atas Norwegia dan lolosnya tim ke semifinal Piala Dunia, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa tim ini mampu tampil lebih baik, dan harus melakukannya.

Jude Bellingham kembali memimpin timnas Inggris keluar dari situasi sulit, setelah mencetak dua gol penentu kemenangan dengan skor 2-1 saat Norwegia sempat unggul terlebih dahulu, sebelum ia diberitahu segera setelah pertandingan usai bahwa Tuchel tidak puas dengan penampilan timnya.

Bellingham, yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan, mengatakan: “Baiklah, tidak apa-apa… Situasinya sangat sulit di lapangan. Ini adalah pertandingan yang berat, dan semua pemain telah berjuang keras. Oleh karena itu, penghargaan dan rasa hormat saya ditujukan kepada semua yang berada di lapangan, karena mereka kembali menunjukkan usaha yang luar biasa.”

Tuchel, dalam konferensi pers, menanggapi pertanyaan mengenai seberapa setuju dia dengan pernyataan Bellingham: “Tentu saja, tidak ada yang tidak setuju dengan itu. Saya mengagumi usaha yang ditunjukkan para pemain, semangat kebersamaan, keyakinan, serta kemampuan untuk mengatasi kesulitan, berjuang, dan menemukan cara untuk meraih kemenangan; semua itu berada di level tertinggi. Mereka layak mendapatkan semua pujian atas hal itu.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: “Namun, saya juga seorang pelatih sepak bola, dan saya yakin kami bisa tampil lebih baik. Secara umum, saya tidak melihat bahwa itu adalah pertandingan dengan level yang tinggi. Saya yakin kami pernah menampilkan pertandingan yang lebih baik sebelumnya, sehingga pikiran analitis dan jiwa pelatih dalam diri saya tetap meyakini bahwa kami bisa, bahkan harus, menampilkan permainan sepak bola yang lebih baik.”

Jude Bellingham dan kapten tim Harry Kane mendominasi daftar pencetak gol Timnas Inggris di turnamen ini, setelah mencetak 12 dari 13 gol yang dicetak tim di Piala Dunia. Meskipun Tuchel ingin melihat kontribusi serangan yang lebih besar dari pemain lain, ia tidak keberatan jika duo ini terus menjadi penentu hasil pertandingan.

Tuchel mengatakan: “Kami perlu meningkatkan performa serangan kami agar pemain lain selain Bellingham dan Kane mendapat peluang yang lebih baik untuk mencapai area gol.”

Ia melanjutkan: “Tapi tentu saja mereka adalah dua pemain yang menentukan. Mereka suka memikul tanggung jawab, memiliki kualitas, dan tampil di momen-momen krusial, jadi tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu.”

Dia menambahkan: “Kami tidak perlu merasa menyesal karena kedua pemain ini mewakili tim kami dan menentukan hasil pertandingan demi kemenangan kami. Ini hal yang mengesankan, karena keduanya termasuk pemain terbaik, dan mereka telah menemukan cara yang sangat efektif untuk bermain bersama.”

Tuchal kemudian kembali menjawab pertanyaan baru mengenai alasan ia tampak tidak bahagia meskipun meraih kemenangan penting ini, dengan mengatakan: “Tidak, sama sekali tidak, saya tidak kecewa dengan hasil atau tim ini.”

Ia menambahkan: “Mungkin saya perlu penjelasan lebih lanjut. Tidak diragukan lagi bahwa saya bangga dan senang, serta merasa sangat terikat dengan tim ini, karena para pemain melakukan segala yang diperlukan untuk melangkah lebih jauh. Mereka menolak kekalahan, dan mengatasi rintangan serta kesulitan.”

Dia menyimpulkan: “Kami ingin mengeluarkan yang terbaik dari diri kami, karena penampilan yang hebat membantu Anda memenangkan pertandingan. Itulah kenyataannya, dan karena itu pelatih dalam diri saya belum sepenuhnya puas, dan saya tidak 100% senang dengan cara kami bermain, dan saya tetap berpegang pada pendapat ini.”