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Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengungkapkan kekecewaannya atas aksi para suporter yang menyoraki Ben White dengan cemoohan selama kemenangan 2-1 atas Kroasia di UEFA Nations League.

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Surat kabar Independent memberitakan pernyataan Tuchel, yang di dalamnya ia membela bintang Arsenal tersebut, seraya mengungkapkan harapannya agar para pendukung mengizinkannya membuka lembaran baru bersama timnas Inggris.

Thomas Tuchel percaya pada kemampuan Ben White, yang memiliki ketangguhan mental, untuk menghadapi sorakan ejekan, namun ia berharap para pendukung Inggris memberi sang bek kesempatan untuk membuka lembaran baru.

Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya telah menyatakan ketidaksiapannya untuk bergabung dengan timnas Inggris di bawah kepemimpinan pelatih Gareth Southgate, setelah ia meninggalkan Qatar pada babak gugur Piala Dunia 2022, karena alasan yang ia sebut sebagai "pribadi".

Berbagai laporan menyebutkan bahwa White terlibat perselisihan dengan Steve Holland, mantan asisten pelatih, dan baru kembali ke skuad timnas Inggris di bawah kepemimpinan Tuchel pada Maret lalu, ketika para suporter melayangkan sorakan ejekan kepadanya, sebelum ia absen dari Piala Dunia akibat cedera.

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Bek Arsenal itu pekan ini mengatakan bahwa para suporter tidak akan bertindak seperti itu seandainya mereka mengetahui cerita selengkapnya, namun ia menolak untuk menyeret siapa pun ke dalam lingkaran tuduhan.

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Meski demikian, ia menerima sorakan ejekan setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Kroasia di UEFA Nations League, pada Kamis kemarin.

Ketika disampaikan kepada Tuchel bahwa Luka Modric, pemain pengganti Kroasia, mendapatkan sambutan yang lebih hangat dibandingkan yang diterima Ben White saat tampil bersama Inggris, ia berkata sambil tertawa, "Sejujurnya, saya tidak mendengar sorakan ejekan itu."

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Ia melanjutkan, "Saya mendengar tepuk tangan untuk Luka Modric, dan itu hal yang bagus karena ia memang pantas menerimanya; ia adalah legenda dalam dunia sepak bola. Namun sejujurnya saya tidak mendengar sorakan ejekan terhadap Ben White. Saya mengira kita sudah melewati lembaran itu."

Ia menyoroti, "Saya berharap hal itu tidak terulang. Ia adalah salah satu pemain kami. Sejak saya mengemban tanggung jawab ini, ia sangat antusias untuk bergabung dengan kami dan berada bersama grup ini. Ia tidak melakukan kesalahan apa pun sejak saya bertanggung jawab atas timnas."

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Ia menegaskan, "Saya hanya bisa menilainya berdasarkan apa yang saya lihat dan apa yang saya alami sendiri, dan apa yang saya lihat darinya berada pada level tertinggi. Ia benar-benar dapat membantu kami memenangkan pertandingan sepak bola. Seperti yang saya katakan, ia adalah bagian dari grup kami, dan kami akan melindungi grup kami serta memastikan untuk melindunginya. Ia pantas berada bersama kami, dan ya, saya berharap kami dapat membuka lembaran baru untuknya."

Sorakan ejekan itu tidak sekeras dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan persahabatan yang digelar pada Maret, dan Tuchel percaya bahwa reaksi semacam ini tidak akan mendorong White untuk menjauh dari timnas lagi, sekalipun suasana negatif itu berlanjut.

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Pelatih berkebangsaan Jerman itu berkata, "Saya tidak berpikir begitu. Saya tidak ingin membesar-besarkan persoalan ini melebihi yang semestinya. Saya tidak berpikir begitu, dan saya berharap itu tidak terjadi. Ia selalu tampak berkomitmen, berdedikasi, dan antusias untuk bergabung dengan kamp dan menerima panggilan."

Ia menjelaskan, "Ia telah mengalami cedera lebih banyak dari yang seharusnya. Ia adalah pemain dengan kualitas tinggi, dan sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi, maupun apa alasan mendalam di balik situasi saat ia meninggalkan kamp."

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Ia menambahkan, "Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, sejak saya mengemban tanggung jawab ini, tidak ada alasan apa pun yang membuat kami meragukan komitmen atau gairah Ben White. Saat ini saya tidak ingin memikirkan kemungkinan-kemungkinan ekstrem semacam itu."

Dengan memastikan kemenangan 2-1 secara resmi, Inggris lolos ke perempat final UEFA Nations League, sekaligus menjaga peluangnya tetap terbuka untuk mengakhiri Grup Satu, level ketiga, sebagai pemuncak, sebelum perjalanannya pada Minggu mendatang untuk menghadapi Spanyol sang pemimpin klasemen.

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Tuchel berkata, "Tidak mungkin segala sesuatunya selalu hebat dan sangat menarik. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah keseriusan dan kegigihan, dan kami telah menuntaskan tugas. Kami ingin menang, dan kami mendapatkan apa yang kami inginkan."