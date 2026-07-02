Tuchel kehilangan kesabaran karena Spence... dan reaksi dingin dari sang pemain

Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, kembali kehilangan kesabaran akibat ulah bek sayap The Three Lions, Jeb Spence, selama pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu kemarin di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris sempat tertinggal 1-0 dari Republik Demokratik Kongo, 15 menit menjelang akhir pertandingan, namun Harry Kane mencetak dua gol yang membawa "The Three Lions" melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi Meksiko.

Tuchel telah berulang kali mengkritik bek sayap Tottenham itu sepanjang turnamen, dan menyerangnya dengan keras dalam cuplikan video yang tersebar luas dari sesi latihan serta saat melawan Ghana di babak penyisihan grup.

Perilaku Tuhel yang penuh semangat di pinggir lapangan menonjol sepanjang turnamen dan sangat terlihat dalam pertandingan pertama Inggris melawan Kroasia.

Namun, dibutuhkan teriakan berulang kali dari Tuchel, serta sejumlah pergantian pemain, untuk membangkitkan timnya setelah tertinggal 1-0 hanya tujuh menit setelah pertandingan dimulai.

Pada salah satu momen, ketika Spence melakukan lemparan ke dalam dan mengopernya ke belakang, mikrofon di pinggir lapangan menangkap suara Tuchel yang berteriak: “Ayo! Ada satu lawan satu (penyerang)! Mainkan bola ke depan!”, menurut surat kabar “Daily Mail”.

Sementara itu, pemain muda berusia 25 tahun itu menunjukkan reaksi acuh tak acuh, mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya sambil menoleh ke belakang dengan lesu, lalu perlahan menjauh.

Dan ketika Spence kehilangan bola di sepertiga akhir pertandingan, Tuchel langsung memanggil Iberechi Eze—sebuah langkah yang menandakan bahwa ia telah kehabisan kesabaran terhadap pemain Spurs tersebut.

Spence, yang mahir bermain di posisi bek sayap, kemarin diturunkan melawan Republik Demokratik Kongo sebagai bek kanan karena cedera yang dialami oleh Reece James dan Garrel Kwansa.