Adu Duo Kolektor Trofi Tersukses Inggris: Siapa Paling Banyak Manchester United Vs Liverpool?

Rivalitas antara Manchester United dengan Liverpool sudah menjadi rahasia umum.

Rivalitas antara Manchester United dengan Liverpool telah menjadi rahasia umum. Namun, dari kedua klub tersebut siapa lebih banyak dalam mengoleksi total trofi dari berbagai ajang yang diikuti?.



Liverpool berhasil mengakhiri paceklik juara Liga Primer Inggris pada musim lalu. Gelar ini sudah lama dinantikan karena The Reds, harus menunggu 30 tahun lamanya.



Gelar tersebut masih belum mampu menyamakan trofi Manchester United di Liga Primer Inggris. The Red Devils, sudah 20 kali juara, sementara Liverpool baru 19 kali meraihnya.



Bicara soal kompetisi Eropa dan Dunia, Liverpool bisa berbangga diri. Klub asal Kota Pelabuhan itu berhasil meraih 14 trofi, sedangkan Manchester United mengumpulkan delapan gelar di dua ajang tersebut.



Kendati begitu, total trofi yang ada di lemari Liverpool masih kalah dibandingkan Manchester United. Armada Jurgen Klopp tersebut mengemas 65 gelar mayor dan minor, sedangkan seterunya mengoleksi 66 gelar.



Pada musim ini, Liverpool dipastikan tidak menambah trofi. Virgil van Dijk dan kawan-kawan sudah tersingkir dari persaingan Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga.



Secara matematis, Liverpool juga tak dapat mempertahankan gelar Liga Primer Inggris. Klub yang didirakan pada 1892 tersebut menempati posisi enam klasemen dengan raihan 54 angka atau tertinggal 26 poin dari Manchester City, yang berada di pucuk.





Sementara Manchester United, mempunyai kesempatan menambah satu gelar. Kesebelasan yang bermarkas di Stadion Old Trafford tersebut masih bermain di semi-final Liga Europa.



Satu kaki Manchester United sudah berada di final Liga Europa. Hal tersebut setelah pada leg pertama menghancurkan wakil Italia AS Roma dengan skor 6-2.



Di sisi lain, Manchester United dan Liverpool bakal saling berhadapan pada lanjutan Liga Primer Inggris. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Minggu (2/5) malam WIB.



Kemenangan menjadi target yang wajib didapatkan Liverpool untuk menjaga asa bermain di Liga Champions. Hanya saja, membawa pulang tiga poin dari markas Manchester United bukan perkara mudah.



Terakhir kali Liverpool bisa mengalahkan Manchester United di Stadion Olad Trafford pada 2014. Setelah itu, mereka tak pernah lagi mendapatkannya.