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FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

Diterjemahkan oleh

Transfer baru Al Hilal: Bintang Arsenal saingi Pedro Neto untuk gantikan Malcom

Transfers
G. Martinelli
P. Neto
Malcom
Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Arsenal vs Coventry City
Arsenal
Coventry City
Premier League
Fulham vs Chelsea
Fulham
Chelsea
Brasil
Portugal
Arab Saudi
Inggris

Siapakah winger baru sang "Pemimpin"?

Klub Al Hilal melanjutkan usahanya untuk merekrut seorang winger baru pada bursa transfer musim panas ini, sebagai pengganti winger asal Brasil mereka, Malcom, yang sudah dekat untuk hengkang dari skuad.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Malcom sudah dekat untuk pindah ke klub Al Jazira asal Uni Emirat Arab pada bursa transfer musim panas ini, setelah membatalkan kontraknya dengan Al Hilal, di tengah keinginan "Sang Pemimpin" untuk mendatangkan seorang winger baru.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub Al Hilal telah memasukkan pemain Brasil Gabriel Martinelli, winger Arsenal, ke dalam daftar incaran mereka untuk direkrut pada bursa musim panas yang sedang berjalan ini.

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Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa "Sang Pemimpin" memasukkan Martinelli ke dalam daftar berisi tiga nama untuk dipilih, yang mencakup pemain Portugal Pedro Neto, winger Chelsea, ditambah seorang winger ketiga.

Menurut jurnalis Italia tersebut, winger Arsenal itu ingin pindah ke salah satu klub Eropa jika ia hengkang dari Arsenal, namun tawaran yang akan diajukan Al Hilal mungkin cukup besar untuk meyakinkannya.

Klub Saudi itu sebelumnya sudah merekrut winger asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United asal Inggris pada bursa musim panas yang sedang berjalan ini, tetapi mereka mencari winger lain untuk melengkapi kekuatan serangan mereka.

Martinelli bermain untuk Arsenal sejak 2019, ketika ia bergabung dari klub Brasil Ituano, dan telah tampil bersama klub asal London itu dalam 278 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 62 gol dan memberikan 36 assist.

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