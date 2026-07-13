Transaksi yang Menghebohkan... Al-Ittihad Mendatangkan Pengganti Salem Al-Dossari

Laporan media pada Senin malam ini mengungkap keberhasilan klub Al-Ittihad dalam menuntaskan kesepakatan besar selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah persaingan sengit dengan Al-Ahli dan Al-Nassr.

Al-Ittihad berupaya membangun tim yang kuat di bawah kepemimpinan pelatih barunya asal Jerman, Jens Wessing, di mana saat ini sedang dilakukan penyaringan terhadap pemain asing dan lokal, disertai negosiasi yang terus berlanjut dengan beberapa nama terkemuka.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiah" melaporkan bahwa manajemen Al-Ittihad berhasil menuntaskan kesepakatan dengan Khalid Al-Ghanam, pemain sayap Al-Ittifaq, setelah mencapai kompromi yang memuaskan kedua belah pihak terkait kompensasi finansial.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al-Ghanam akan menandatangani kontrak berdurasi 5 musim dengan Al-Ittihad, dengan nilai kesepakatan mencapai 40 juta riyal, dan jumlah tersebut akan dibayarkan secara bertahap.

Selain nilai finansial, kesepakatan Al-Ghanam juga mencakup peminjaman dua pemain, yaitu Hamed Al-Shanqiti, penjaga gawang, dan Abdul-Ilah Hawsawi, gelandang, ke klub asal Timur tersebut selama satu musim.

Al-Ghanam merupakan pemain yang sangat berharga di Liga Roshen, di mana sebagian pihak memandangnya sebagai calon penerus Salem Al-Dossari, kapten Al-Hilal dan tim nasional Saudi, di posisi sayap kiri.