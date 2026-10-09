Torres meraih gelar pertamanya bersama Paris Saint-Germain

Perjalanan Ferran Torres bersama klub Prancis Paris Saint-Germain belum lama dimulai, tetapi ia sudah mulai membangun nama besar untuk dirinya sendiri. Setelah direkrut dari Barcelona pada musim panas ini dengan nilai sedikit di atas 40 juta euro, striker Spanyol tersebut memulai kiprahnya secara gemilang bersama klub ibu kota dengan mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan di berbagai kompetisi.

Pada bulan September, torehannya mencapai angka yang menonjol dengan mencetak dua gol dalam 3 pertandingan di Liga Prancis, termasuk sebuah gol dalam laga El Clasico. Penyerang berusia 26 tahun itu dinominasikan untuk penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini, dan ia resmi meraihnya hari ini, Jumat, menurut pengumuman asosiasi pemain profesional Prancis, sebagai penobatan yang layak atas awal musim yang kuat yang ia tampilkan.









Torres mengawali pertandingan-pertandingan bulan September dengan tampil selama 27 menit dalam kekalahan dari Monaco (2-1), sebelum kembali menemukan naluri mencetak golnya dengan membukukan gol kemenangan dalam laga melawan Brest (1-0), lalu mencetak gol dalam kemenangan atas Marseille (2-1).

Di luar Liga Prancis, bulan September juga menyaksikan kemilau Torres di Liga Champions Eropa, dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Slovan Bratislava (6-1).

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 14.45 LEM

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain tidak meraih awal yang kuat di Liga Prancis musim ini, di mana mereka menempati peringkat keenam dengan torehan 8 poin dari 5 jornada pertama, tertinggal 5 poin dari Monaco yang memuncaki klasemen.