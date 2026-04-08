Goal.com
Live
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League

Diterjemahkan oleh

Tindakan yang mengejutkan... Pemecatan itu memicu kemarahan Consesao

Al Ittihad vs Neom SC
Al Ittihad
Neom SC
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al-Wahda
Al-Wahda
AFC Champions League Elite
S. Conceicao
Arab Saudi
Uni Emirat Arab
Portugal

Pelatih asal Portugal itu sedang mengalami masa-masa tersulitnya di klub Saudi tersebut

Pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim Al-Ittihad Jeddah, meluapkan kemarahannya setelah kekalahan dari Neom di Liga Roshen Saudi.

Al-Ittihad menelan kekalahan kesembilan mereka di musim ini di Liga Roshen, kali ini dari Neom dengan skor 3-4, pada Rabu, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam pertandingan tunda dari pekan ke-29.

Consesão mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Pertandingan di kandang kami berakhir dengan empat gol di gawang kami, dan itu tentu saja hasil yang tidak memuaskan."

Dia menambahkan: "Kami kembali percaya diri (setelah mencetak 3 gol), dan kami bisa saja mencetak lebih banyak, tapi kami melakukan kesalahan melawan tim yang tidak mudah. Kami mencoba, namun kesalahan-kesalahan itu membuat kami membayar mahal."

AFC Champions League Elite
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Wahda crest
Al-Wahda
ALW

Namun, pelatih asal Portugal itu tidak menyelesaikan konferensi pers pasca-pertandingan, karena kemarahannya atas pertanyaan mengenai kemungkinan pemecatannya dari jabatan pelatih Al-Ittihad dalam waktu dekat.

Conselho menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan: "Ini hanyalah gosip media," sebelum meninggalkan konferensi pers dengan marah, seperti yang diungkapkan oleh surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi.

Perlu diketahui bahwa Al-Ittihad saat ini sedang bersiap untuk memulai perjalanannya di babak kualifikasi Liga Champions Asia, saat menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, di babak 16 besar.

