Tindakan aneh... Saka memicu kontroversi dengan postingan yang menghina Tuchel

Pemain internasional Inggris Bukayo Saka memicu kontroversi besar setelah ia memberikan tanda “suka” pada sebuah postingan yang menyebut pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel asal Jerman, sebagai “penipu”, hal ini terjadi setelah ia mencetak tiga gol ke gawang Prancis dalam ajang Piala Dunia 2026.

Bukayo Saka memimpin timnas Inggris meraih kemenangan dramatis atas Prancis dengan skor 6-4, di mana ia mencetak "hat-trick" yang membantu tim asuhan Thomas Tuchel mengamankan posisi ketiga dan medali perunggu di Piala Dunia 2026.

Tim Tiga Singa menutup babak pertama dengan keunggulan 4-0, yang membuat perolehan medali perunggu tampak mudah. Gol-gol tersebut dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol dari Bukayo Saka.

Pertandingan mengalami perubahan besar pada babak kedua ketika Prancis mulai mencetak gol, sehingga ketegangan meningkat dibandingkan babak pertama yang lebih menghibur dari sisi Inggris.

Tim Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 sebelum jeda minum, di mana gol Bradley Parkola tercipta di antara dua gol Kylian Mbappé, sebelum Saka melengkapi hat-trick-nya melalui tendangan penalti, lalu Ousmane Dembélé mencetak gol keempat Prancis sehingga skor menjadi 5-4, dan pada menit ke-98, Jude Bellingham menutup daftar gol dalam pertandingan tersebut untuk memastikan kemenangan Inggris.

Saka menampilkan performa bersejarah dalam pertandingan tersebut, namun akun media sosialnya memicu kontroversi setelah pertandingan karena ia menyukai sebuah postingan yang menyebutkan bahwa Tuchel “sedang diselidiki atas tuduhan penipuan”, di mana postingan tersebut memuji penampilan tiga pemain Arsenal saat melawan Prancis.

Menurut situs “sportbible”, Saka kemudian menghapus “suka” pada postingan yang mengkritik Tuchel tersebut, dan tindakan ini bertepatan dengan munculnya pertanyaan seputar masa depan pelatih asal Jerman itu bersama timnas Inggris setelah kekalahan di semifinal Piala Dunia.