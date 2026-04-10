Tim Mesir... Menteri Olahraga Italia: Kami tidak berharap bisa menggantikan Iran

Andrea Abodi, Menteri Olahraga dan Pemuda Italia, berpendapat bahwa gagasan memasukkan tim Azzurri ke Piala Dunia 2026 dengan menggantikan Iran adalah "masalah yang sangat rumit", dan menegaskan bahwa ia tidak berharap hal itu terjadi.

Abodi mengatakan, saat berada di Dewan Perwakilan Rakyat Italia: "Ini adalah masalah kontinental, menurut saya sangat sulit untuk menimbulkan masalah apa pun... Kecuali ada masalah di Eropa, saya tidak berpikir tim Eropa dapat dimasukkan (ke Piala Dunia)."

Dia melanjutkan mengenai kemungkinan partisipasi menggantikan Iran: "Jujur saja, saya tidak berpikir demikian, dan saya juga tidak menginginkannya.

Menteri tersebut menambahkan sambil menjelaskan posisinya: "Jika terjadi masalah terkait partisipasi Iran, menurut saya sulit untuk menggantikannya dengan tim Eropa, karena ini berkaitan dengan benua (Iran termasuk dalam benua Asia)."

Pernyataan Aboudi tersebut muncul sebagai tanggapan atas rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir, mengenai kemungkinan Iran dikeluarkan dari turnamen (karena penolakannya untuk bermain di Amerika Serikat, dan permintaannya untuk pindah ke Meksiko), sehingga memungkinkan Italia dipanggil sebagai tim Eropa teratas yang belum lolos berdasarkan peringkat.

Federasi Sepak Bola Italia saat ini sedang menjalani proses restrukturisasi, setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026 akibat kekalahan di babak play-off Eropa melawan Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti.

Sementara itu, Iran lolos ke Piala Dunia dari benua Asia, dan undian menempatkan mereka di Grup 7 bersama Mesir, Selandia Baru, dan Belgia.