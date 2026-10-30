Gelandang Manchester United asal Belgia, Youri Tielemans, menegaskan bahwa para pemain Manchester United merasa sangat gembira dengan keputusan manajemen untuk mempertahankan Michael Carrick di posisinya sebagai direktur teknik tim, di tengah rangkaian hasil negatif terburuk yang dialami klub sejak 2015.

Prediksi secara luas sempat mengarah bahwa Carrick akan menjadi pelatih pertama yang dipecat di Liga Primer Inggris musim ini, menyusul kekalahan telak yang diderita di kandang sendiri dengan skor (3-0) dari Bournemouth, yang datang setelah kekalahan mengecewakan lainnya dengan skor (4-1) dari Como di Liga Champions Eropa.

Namun, manajemen Manchester United memilih untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru, dengan memberikan Carrick, yang mengenakan kostum klub sebagai pemain antara tahun 2006 dan 2018, waktu yang cukup untuk memperbaiki arah dan mengembalikan segala sesuatunya ke jalur yang benar.

Di sisi lain, Tielemans, yang bergabung ke United dari Aston Villa selama bursa transfer musim panas sebagai salah satu dari tiga rekrutan untuk memperkuat lini tengah, mengungkapkan bahwa keberadaan Carrick menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya untuk pindah ke teater impian "Old Trafford".

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 08.30 MUN

Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada saluran "TNT Sports", Tielemans berkata: "Saya datang ke sini sebagian karena dia, karena dia menginginkan kehadiran saya dan bantuan saya untuk tim".

Ia menambahkan sambil menegaskan dukungan ruang ganti terhadap sang pelatih sebagaimana dikutip situs ESPN: "Jadi saya sangat senang dia bertahan, dan seluruh tim tidak menginginkan perubahan mendadak. Kami tidak menginginkan perubahan drastis yang justru lebih mengguncang stabilitas daripada yang ada sekarang; sebaliknya kami membutuhkan stabilitas, melanjutkan kerja keras, dan segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik pada suatu titik".

Perlu dicatat bahwa Manchester United belum meraih kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir yang dilakoninya di seluruh ajang, dan saat ini menempati peringkat ke-16 di klasemen Liga Primer Inggris dengan 7 poin, berselisih satu poin dari Nottingham Forest yang berada di posisi teratas zona degradasi.

Manchester United berharap dapat memperbaiki arah, yaitu ketika mereka melawat besok Sabtu untuk menghadapi Chelsea, dalam salah satu laga puncak yang dinantikan dalam rangkaian pertandingan pekan kesembilan Liga Primer Inggris.