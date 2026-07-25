Kiper veteran Vozinha, bintang timnas Tanjung Verde dan salah satu kejutan paling menonjol di Piala Dunia 2026, bersiap menjalani petualangan baru dalam kariernya, setelah semakin dekat untuk bergabung dengan klub Chili, Colo-Colo, pada bursa transfer saat ini.

Presiden klub Colo-Colo, Aníbal Mosa, mengumumkan bahwa kesepakatan dengan kiper berusia 40 tahun itu telah rampung, seraya menjelaskan bahwa sang penjaga gawang akan tiba di Chili dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani tes medis, sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru dalam skuad tim.

Mosa mengatakan sebagaimana dikutip jaringan RMC Prancis: "Vozinha akan menjadi pemain Colo-Colo. Ia akan segera tiba di Chili, menjalani tes yang diperlukan, lalu diperkenalkan secara resmi di Stadion Monumental."

Hal ini terjadi setelah nama Vozinha pada periode lalu dikaitkan dengan kepindahan ke klub Amerika, Inter Miami, untuk bermain berdampingan dengan Lionel Messi.

Vozinha mencuri perhatian selama Piala Dunia 2026 setelah membawa timnas Tanjung Verde melaju ke babak 32 besar, pencapaian terbaik dalam sejarah timnas tersebut, berkat rangkaian penampilan istimewa, yang paling menonjol adalah menjaga gawangnya tetap perawan menghadapi Spanyol di fase grup, sebelum timnya angkat kaki dari turnamen dengan susah payah melawan Argentina setelah babak tambahan dengan skor (3-2).

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Sang kiper, yang bernama asli Josimar José Évora Dias, menyimpan kisah luar biasa, karena ia baru menandatangani kontrak profesional pertama dalam kariernya ketika berusia 26 tahun, setelah berpindah-pindah di beberapa petualangan di Siprus, Slovakia, Moldova, dan Angola, sebelum belakangan membela panji klub Portugal, Chaves, di divisi dua.

Presiden Colo-Colo menegaskan bahwa perekrutan sang kiper dilandasi alasan teknis, seraya berkata: "Dari sisi olahraga, Vozinha dalam kondisi prima, dan itulah sebabnya kami memutuskan untuk merekrutnya."

Keuntungan yang diraih kiper veteran itu tidak terbatas di atas lapangan hijau saja, karena ia berubah menjadi fenomena bagi publik selama turnamen berlangsung, setelah penampilannya yang mengesankan, di samping dukungan dari kreator konten Brasil terkenal Casimiro, turut melambungkan popularitasnya secara luar biasa, di mana jumlah pengikutnya di "Instagram" meningkat dari sekitar 50 ribu menjadi hampir 30 juta pengikut dalam beberapa pekan saja.