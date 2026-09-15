Terancam penjara: Sterling mengaku bersalah atas kejahatan "gas tertawa"

Pemain sepak bola Inggris Raheem Sterling mengakui perbuatannya mengemudi secara ceroboh setelah menabrakkan mobil Lamborghini-nya ke pembatas jalan tol pada Mei lalu.

Pemain berusia 31 tahun asal Berkshire itu juga mengakui kepemilikan nitrous oxide atau yang dikenal sebagai "gas tertawa" untuk dihirup secara ilegal, serta tidak memberikan sampel untuk dianalisis, menurut laporan jaringan "BBC".

Sterling, yang hadir di hadapan Pengadilan Magistrate di Basingstoke, ditangkap setelah menyebabkan kecelakaan di jalan tol M3 di Hampshire pada pagi hari tanggal 28 Mei.

Sterling memiliki 82 penampilan internasional bersama timnas Inggris, dan pertandingan terakhirnya adalah di Piala Dunia 2022 di Qatar.

Mantan pemain sayap Inggris itu mengaku bersalah karena mengemudikan mobil Lamborghini Urus secara berbahaya di jalan tol M25, M3, A327, dan Jalan Minley sebelum kecelakaan, serta membawa enam tabung nitrous oxide, sebuah obat golongan C.

Kepolisian Hampshire sebelumnya mengatakan bahwa dakwaan tersebut muncul setelah kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan di jalan tol M3 arah selatan, dekat persimpangan Minley.

Kepolisian menegaskan tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu dan tidak ada korban luka.

Beberapa laporan pers Inggris sebelumnya menyebutkan bahwa hukuman untuk mengemudi berbahaya adalah penjara maksimal dua tahun jika terbukti bersalah, dan kepemilikan "gas tertawa" mungkin juga dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun, tetapi sering kali cukup dengan denda atau kerja sosial.

Sterling belakangan bermain bersama Feyenoord di Liga Utama Belanda, setelah meninggalkan Chelsea pada Januari, namun ia hanya tampil dalam 8 pertandingan di Belanda.

Selama empat tahun yang ia habiskan di Chelsea - termasuk peminjaman selama satu musim penuh ke Arsenal - ia tampil dalam 59 pertandingan liga setelah bergabung dari Manchester City pada tahun 2022.

Ia meraih empat gelar Liga Utama Inggris bersama Manchester City, setelah memulai karier profesionalnya bersama Liverpool sebelum kepindahannya ke Manchester pada tahun 2015, dan saat ini ia tanpa klub.

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