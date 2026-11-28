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Penyerang asal Maroko, Yassir Zabiri, terus mengukir namanya dalam sejarah Racing Santander setelah mencapai 12 gol dalam 14 pertandingan pertamanya di LaLiga.

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Zabiri pun menjadi pemain ketiga yang mampu mencatatkan pencapaian ini dengan seragam klub tersebut, menurut statistik yang dipublikasikan jurnalis statistik asal Spanyol, Fran Martínez. Ia menyusul Chas pada musim 1935-1936 dan Salva Ballesta pada musim 1999-2000.

Gol bersejarah itu tercipta saat Racing Santander menang 3-1 atas tuan rumah Levante pada Jumat (kemarin), dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga.

Tuan rumah sempat unggul lewat gol Iván Romero menjelang akhir babak pertama.

Namun, Racing bangkit dengan kuat selepas jeda. Pablo García menyamakan kedudukan, sebelum Zabiri membawa timnya berbalik unggul lewat gol ke-12 miliknya di kompetisi ini. García kemudian kembali mencetak gol ketiga yang memastikan kemenangan.

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Dengan gol tersebut, bintang Maroko itu mengoleksi 12 gol di LaLiga dan memperkokoh posisinya di peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak, di belakang Kylian Mbappé (Real Madrid) dengan 13 gol dan pemuncak klasemen Raphinha (Barcelona) yang mengemas 15 gol. Kedua pemain tersebut masing-masing mencetak 3 gol dari titik penalti, sementara Zabiri belum mencetak satu gol pun dengan cara itu.

Zabiri tidak datang ke Racing sebagai penyerang dengan pengalaman panjang di liga-liga top Eropa.

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Ia bergabung dengan klub Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari Rennes pada musim panas 2026, setelah menjalani pengalaman singkat bersama tim Prancis itu tanpa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, menyusul kepindahannya dari klub Portugal Famalicão pada Februari tahun yang sama.

Zabiri lahir di Marrakesh pada 23 Februari 2005 dan memulai pembinaan sepak bolanya di Akademi Sepak Bola Mohammed VI, sebelum pindah ke Union Touarga, tempat ia menjalani laga profesional pertamanya pada Januari 2024.

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Pada musim panas 2024, ia hijrah ke klub Portugal Famalicão dan secara bertahap mulai menimba pengalaman di level kompetisi Eropa, sebelum pindah ke klub Prancis Rennes pada awal 2026 dengan kontrak hingga 2029.

Setelah 6 penampilan di Liga Prancis, ia dipinjamkan ke Racing Santander demi mencari menit bermain lebih banyak dan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya.

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Momen paling menonjol dalam kariernya sebelum ledakan gol saat ini adalah Piala Dunia U-20 di Chile pada 2025, ketika ia turut membantu tim nasional Maroko meraih gelar juara serta tampil sebagai salah satu penyerang terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak turnamen.

Penampilan gemilang itu memperkuat posisinya di antara talenta muda yang tengah naik daun di sepak bola Maroko dan membuka jalan kepindahannya ke Rennes.

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Bersama Racing, Zabiri menunjukkan kemampuan yang jelas dalam memanfaatkan kesalahan lawan dan menekan para bek serta penjaga gawang, di samping naluri mencetak golnya di dalam kotak penalti.

Penyerang Maroko itu terikat dengan Racing dengan status pinjaman hingga akhir musim 2026-2027, tanpa adanya opsi pembelian.

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Jika mampu mempertahankan produktivitasnya saat ini, Zabiri berpeluang menyaingi rekor-rekor bersejarah para penyerang klub, terutama rekor Salva Ballesta yang mencetak 27 gol di LaLiga pada musim 1999-2000. Torehan itu merupakan raihan tertinggi seorang pemain Racing dalam satu musim di kompetisi tersebut.