Tak kenal menyerah: Jerman menantang rekor historisnya... dan mengungguli Brasil

Jerman kembali menegaskan salah satu ciri khas historisnya, setelah terus menunjukkan kemampuannya untuk bangkit dalam pertandingan-pertandingan sulit, dengan meraih kemenangan dramatis atas Pantai Gading lewat gol penentu, sehingga menambah catatan baru dalam sejarah panjangnya di Piala Dunia.

Setelah timnas Jerman sempat tertinggal satu gol yang dicetak oleh kapten Pantai Gading, Franck Kessié, pada menit ke-30, Deniz Undav tampil sebagai pahlawan dan menyamakan kedudukan pada menit ke-68, sebelum menghancurkan impian “Gajah-gajah” dengan gol penentu pada menit ke-90+4, dan memastikan kemenangan 2-1, serta memastikan lolos ke babak 32 besar.

Menurut statistik “Stats Foot”, Jerman kini menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia setelah sempat tertinggal, setelah meraih kemenangan ke-16 malam ini, mengungguli Brasil yang memiliki 15 kemenangan serupa.

Kemenangan atas Pantai Gading bukan hanya kelanjutan dari tradisi ini, tetapi juga memperkuat rangkaian kemenangan terkini timnas Jerman, yang telah meraih kemenangan dalam 11 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.

Menurut sumber yang sama, Jerman kini semakin mendekati rekor rangkaian kemenangan terbaik dalam sejarahnya, yaitu saat mereka meraih 12 kemenangan berturut-turut antara Mei 1979 dan Juni 1980.

Timnas Pantai Gading menjadi tim Afrika keempat yang membuat Jerman kesulitan dengan mengungguli mereka di Piala Dunia, setelah Maroko (1970), Aljazair (1982), dan Ghana (2014).

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