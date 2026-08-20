Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyingkap tabir hasil undian babak 16 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, pada musim berjalan 2026-2027.

"Piala termahal" tersebut telah dimulai melalui babak 32 besar yang digelar selama tiga hari terakhir, dan menghasilkan lolosnya 11 tim dari Liga Roshn ke babak 16 besar, berbanding 5 tim dari Liga Divisi Satu.

Dua tim dari lima tim yang lolos dari Liga Divisi Satu akan menghadapi dua raksasa Kota Jeddah, yakni Al Ahli dan Al Ittihad, mereka adalah Al Ula dan Al Jabalain secara berurutan.

Sebaliknya, Al Hilal, sang juara bertahan, akan bermain melawan tim Al Hazm, sementara Al Nassr akan berjumpa dengan tim Al Khulood, runner-up edisi lalu.

Pada sisa pertandingan lainnya, Al Qadsiah akan bermain melawan Neom, Al Taawoun melawan Al Wehda, Al Riyadh menghadapi Al Fayha, dan Al Orobah melawan Al Akhdoud.

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Berikut ini adalah hasil undian babak 16 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci: