Para pendukung Manchester United mengumumkan penyelenggaraan demonstrasi baru menjelang derby Manchester yang dinantikan pada hari Minggu mendatang, di mana kelompok suporter oposisi "The 1958" menyerukan aksi menentang manajemen klub di "Old Trafford", dengan latar belakang kampanye penindakan terhadap para calo tiket yang berujung pada kerugian sejumlah suporter.

Seruan ini muncul setelah gelombang kemarahan besar yang melanda para pemegang tiket musiman akibat penjatuhan sanksi dan larangan yang keliru terhadap sejumlah dari mereka, sehingga mendorong kelompok itu mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya solidaritas seluruh kelompok, seraya menyatakan bahwa "para suporter yang telah mencurahkan waktu, uang, dan kesetiaan mereka kepada klub lintas generasi berhak diperlakukan dengan hormat", demikian menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Kelompok itu menyerukan para suporter yang menuju stadion untuk ikut serta dalam aksi damai yang dimulai tepat pukul tiga sore waktu setempat di dekat stadion, sebelum kickoff pertandingan yang dijadwalkan pada pukul setengah lima sore. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa persoalan larangan tiket menyangkut seluruh suporter tanpa terkecuali, seraya menyerukan pembatalan sanksi dan menunjukkan bukti di bawah slogan persatuan yang menuntut keadilan serta menghentikan perlakuan terhadap suporter setia atas kesalahan yang tidak mereka lakukan.

Di sisi lain, manajemen Manchester United menyebut kampanye mereka menentang penjualan ulang tiket sebagai "sukses", sembari menyampaikan permintaan maaf atas segala ketidaknyamanan yang tidak disengaja yang dialami sebagian suporter selama prosedur tersebut, pada saat sejumlah kelompok suporter menunjukkan ketidakpuasan mendalam akibat hilangnya transparansi dan tidak adanya kesempatan yang sesungguhnya untuk membela diri sebelum penjatuhan sanksi larangan masuk ke laga-laga.

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Dari sisi olahraga, tim asuhan pelatih Michael Carrick bersiap menjalani laga pertama mereka di Liga Champions Eropa di kandang sendiri sejak sekitar dua tahun lalu, ketika menjamu tim "Sabah" asal Azerbaijan pada hari Kamis mendatang; di mana Manchester United kembali ke turnamen benua yang partisipasi terakhir mereka di dalamnya berujung tersingkir secara pahit dari fase grup pada musim (2023-2024).

United menjalani derby dalam kondisi domestik yang naik-turun; di mana mereka menempati peringkat kesebelas di klasemen Liga Primer Inggris setelah awal yang tersendat, ditandai kekalahan dari Hull City, kemenangan atas Ipswich Town, dan hasil imbang terakhir melawan Everton, sehingga menempatkan tim di hadapan ujian rumit menghadapi tetangga mereka Manchester City yang memasuki laga dengan raihan poin sempurna.