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Bayern Munich menerima pukulan baru saat menghadapi Hamburg setelah kapten mereka, Joshua Kimmich, diusir wasit secara langsung pada menit ke-44 dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu ini di Stadion Volkspark, dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga.

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Insiden kartu merah itu bermula dari gesekan antara Kimmich dan pemain Hamburg, Alexander Røssing-Lelesiit, di luar situasi permainan. Røssing-Lelesiit lebih dulu mendorong pemain Bayern tersebut, lalu Kimmich membalas dengan menjambak rambutnya dan menjatuhkannya ke tanah.

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Wasit Bastian Dankert tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu merah untuk gelandang asal Jerman itu. Bayern pun harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain setelah kehilangan salah satu pilar terpenting mereka di lini tengah sebelum babak pertama berakhir.

Skor masih imbang tanpa gol saat Kimmich diusir. Kartu merah itu membuat timnya berada dalam posisi sulit di babak kedua, terlebih Bayern tengah dilanda badai absensi, terutama Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, dan Manuel Neuer.

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Kartu merah ini merupakan kejadian langka dalam karier Kimmich. Harian Jerman "Bild" melaporkan bahwa ini adalah kartu merah keempat sepanjang kariernya, termasuk saat masih bermain di tim junior, sekaligus yang pertama sejak 28 Oktober 2023, ketika ia diusir dalam kemenangan 8-0 Bayern Munich atas Darmstadt di Bundesliga.

Insiden ini terjadi saat Bayern sedang melewati periode yang bergejolak, setelah kalah 2-1 dari wakil Prancis, Lille, di Liga Champions. Selain itu, muncul pula polemik baru-baru ini terkait cara manajemen klub menangani persoalan Jamal Musiala, yang bahkan memicu kritik terbuka dari Kimmich sendiri terhadap para petinggi klub.