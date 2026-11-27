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Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), memasuki babak baru tekanan politik dan hukum seiring meningkatnya langkah Partai Demokrat di Kongres AS untuk menyelidiki hubungannya dengan pemerintahan presiden dari Partai Republik, Donald Trump, serta sebuah proyek investasi kontroversial yang bertujuan melibatkan investor swasta dalam hak komersial turnamen-turnamen FIFA, terutama Piala Dunia.

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Terkait hal ini, Sky News mengungkapkan bahwa kantor anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Jamie Raskin, mulai menghubungi karyawan FIFA saat ini maupun mantan karyawan, termasuk pejabat yang pernah menduduki posisi penting, untuk meminta mereka memberikan keterangan di hadapan Komite Kehakiman DPR AS.

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Wawancara sukarela diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat, sementara komite tersebut dapat menggunakan kewenangannya untuk memanggil saksi dan memperoleh dokumen pada awal tahun baru, setelah kendali atas komite beralih ke Partai Demokrat mulai Januari 2027.

Penyelidikan ini bertujuan memeriksa apa yang disebut Raskin sebagai "bukti yang semakin banyak tentang kemungkinan korupsi dan barter politik antara FIFA dan pemerintahan Trump", di samping meninjau sifat hubungan antara Infantino dan presiden AS tersebut.

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Di antara isu yang diangkat anggota DPR dari Partai Demokrat itu adalah penyewaan kantor oleh FIFA di Trump Tower, New York, pemberian Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Trump, serta pertanyaan mengenai apakah hubungan kedua pihak telah memberikan perlakuan istimewa kepada pemerintah AS atau memengaruhi keputusan FIFA.

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Proyek "FIFA Forward Enterprise" menjadi inti penyelidikan. Usulan tersebut didasarkan pada pendirian perusahaan komersial dengan perkiraan nilai 20 miliar dolar AS, disertai penjualan 20% saham kepada investor yang dipimpin oleh Thrive Capital milik Joshua Kushner, saudara laki-laki Jared Kushner yang merupakan menantu Trump, dengan nilai investasi yang diusulkan sekitar 4,2 miliar dolar AS.

Dokumen yang dilihat oleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa rencana tersebut mencakup pengalihan hak komersial turnamen-turnamen FIFA kepada perusahaan baru itu untuk jangka waktu hingga 96 tahun, sebelum Infantino membatalkannya pada akhir Juli lalu di bawah tekanan penolakan yang luas.

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Perkembangan ini terjadi menjelang pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada 18 Maret 2027 di Maroko, yang untuk pertama kalinya menghadirkan persaingan nyata bagi Infantino sejak ia terpilih pada 2016.

FIFA mengumumkan telah menerima tiga pencalonan, yakni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo, dan Presiden Kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang Kozo Tashima. Pencalonan tersebut akan diperiksa oleh Komite Pemilihan sebelum disahkan secara final.

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Penyelidikan AS ini berpotensi menambah tekanan terhadap Infantino, terutama jika keterangan atau dokumen yang ada mengungkap informasi baru terkait proyek investasi tersebut atau hubungannya dengan pemerintah AS.

Hal itu juga dapat merusak citranya di mata federasi-federasi nasional yang akan ikut memberikan suara, serta memberi para pesaingnya amunisi tambahan untuk mempersoalkan gaya kepemimpinan dan transparansi keputusannya. Namun, sejauh ini belum ada temuan yang membuktikan bahwa ia melakukan pelanggaran, dan penyelidikan ini tidak serta-merta berarti dibukanya kasus pidana atau dicoretnya ia dari pemilihan.

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Akankah Demokrat Bekerja Sama dengan Eropa untuk Menjatuhkannya?

Front oposisi Eropa terhadap Infantino memang sudah ada, tetapi bergerak melalui jalur yang terpisah dari penyelidikan AS.

Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pada Agustus lalu mengumumkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan pidana di Swiss terkait dugaan salah kelola keuangan yang berkaitan dengan proyek tersebut. UEFA juga telah mengajukan permohonan ke pengadilan AS untuk memperoleh dokumen dan kesaksian dari perusahaan Joshua Kushner serta pihak-pihak yang terkait dengan FIFA.

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Hal ini membuka peluang bertemunya kepentingan Demokrat dan Eropa, karena penyelidikan AS dapat menghasilkan informasi dan dokumen yang mungkin penting bagi jalur hukum yang ditempuh UEFA, sementara tekanan dari Eropa dapat memperbesar pengaruh politik penyelidikan tersebut di lingkungan sepak bola. Namun, hingga kini belum ada informasi pasti mengenai kesepakatan atau koordinasi resmi secara langsung antara kedua pihak.

Hambatan utama bagi lawan-lawan presiden FIFA tetaplah peta suara. Meski ditentang UEFA, Infantino menikmati dukungan besar di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan.