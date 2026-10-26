Suasana Panas di Dalam Kamp Al Ittihad Saudi Beberapa Jam Jelang Laga Asia

Klub Al Ittihad Saudi menempatkan satu kakinya di tepi jurang Asia sore hari Senin ini, saat menjalani ujian yang tak menyisakan ruang kompromi melawan tuan rumah Neftchi Fergana dari Uzbekistan, dalam laga yang bisa menentukan nasibnya lebih dini di Liga Champions Elite Asia.

Sumber khusus mengungkap kepada surat kabar "Arriyadiyah" Saudi tentang suasana panas di dalam kamp Al Ameed beberapa jam sebelum pertandingan, di mana pelatih asal Jerman, Jens Vessing, memutuskan untuk menunda pengumuman susunan pemain inti hingga pertemuan teknis terakhir sebelum laga, dalam upaya mengacaukan perhitungan lawan dan menjaga kartunya tetap tertutup.

Dalam keputusan yang mengejutkan semua pihak, pelatih asal Jerman itu mencoret penyerang internasional Saleh Al Shehri dan gelandang Rakan Al Kaabi sepenuhnya dari daftar pertandingan, sebuah langkah yang mengindikasikan ketidakpuasannya atas penampilan teknis serta niatnya untuk menciptakan kejutan teknis di dalam tim.

Al Ameed akan bertandang sebagai tamu berat ke markas Neftchi Fergana di Stadion Fergana, pada pukul 04.45 sore waktu Makkah Al Mukarramah, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga turnamen benua ini.

Pertandingan berikutnya NEF AFC Champions League Elite 09.45 ITT

Tim asal Jeddah itu memasuki laga di bawah tekanan luar biasa, karena mereka terpuruk di peringkat ke-11 dengan hanya satu poin, yang dikumpulkan dari hasil imbang mengecewakan melawan Al Shamal Qatar 1-1, sebelum takluk dari Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab dengan skor 1-2.

Di sisi lain, tim asal Uzbekistan itu memasuki laga dengan moral yang relatif lebih baik, menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 3 poin, setelah mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan berharga atas Al Quwa Al Jawiya Irak 1-0, sebelum kalah dari Al Nassr dengan skor 1-3.



