Spanyol menetapkan harga emas... Hadiah besar menanti para juara Piala Dunia

Pihak Federasi Sepak Bola Spanyol telah menetapkan besaran bonus finansial yang akan diberikan kepada para pemain tim nasional senior, baik jika mereka berhasil meraih medali emas dan gelar juara maupun jika hanya menempati posisi kedua, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Argentina di final Piala Dunia pada Minggu mendatang.

Perjalanan Spanyol di Piala Dunia dimulai dengan hasil yang mengejutkan berupa hasil imbang tanpa gol (0-0) melawan tim nasional Cape Verde, sebelum tim ini segera kembali ke jalur kemenangan dengan kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, dilanjutkan dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay, sehingga lolos ke babak gugur sebagai juara grup.

Di babak gugur, timnas Spanyol menampilkan performa yang kuat yang menegaskan kelayakannya untuk mencapai babak final, di mana mereka mengalahkan Austria dengan skor 3-0 di babak 32 besar, lalu menyingkirkan tetangganya, Portugal, dengan skor 1-0 di babak 16 besar, sebelum membalikkan keadaan melawan Belgia dengan skor 2-1 di perempat final, hingga akhirnya menyingkirkan timnas Prancis di semifinal dengan skor 2-0, sehingga menjadwalkan laga sengit melawan rekan-rekan Lionel Messi.

Spanyol berupaya meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya menjuarai turnamen pada satu-satunya penampilan mereka di final Piala Dunia edisi Afrika Selatan 2010. Saat itu, mereka mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 berkat gol Andres Iniesta, setelah pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Menurut pengungkapan jurnalis Miguel Ángel Díaz melalui jaringan “Cadena Cope” Spanyol yang dilansir situs ESPN, jika tim “La Roja” berhasil meraih gelar Piala Dunia, setiap pemain dalam skuad akan menerima bonus finansial besar sebesar 750 ribu euro. Sedangkan jika kalah di final dan finis sebagai runner-up, nilai bonusnya akan mencapai 440 ribu euro per pemain.