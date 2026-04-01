Spanyol memimpin... dan Maroko berada di peringkat ke-11 sebagai kandidat juara Piala Dunia

Timnas Spanyol memuncaki daftar tim-tim terkuat yang diunggulkan untuk menjuarai Piala Dunia 2026, kurang dari tiga bulan menjelang dimulainya turnamen tersebut.

Hal ini berdasarkan peringkat yang dipublikasikan oleh situs "The Athletic", yang menganalisis peluang 48 tim yang akan berpartisipasi dalam edisi mendatang turnamen tersebut.

Timnas Argentina berada di posisi kedua, diikuti oleh timnas Prancis di posisi ketiga, lalu Brasil di posisi keempat, sementara timnas Belanda menempati posisi kelima, dalam daftar yang menampilkan persaingan ketat antara tim-tim besar dari benua Eropa dan Amerika Selatan.

Di kawasan Arab dan Afrika, timnas Maroko berada di peringkat ke-11, sebagai salah satu kandidat terkuat untuk bersaing dengan sengit, mengungguli tim-tim besar, sementara timnas Mesir berada di peringkat ke-15, di atasnya ada Senegal, dan Aljazair di peringkat ke-27.

Timnas Arab Saudi berada di peringkat ke-32, sementara Timnas Tunisia menempati peringkat ke-36, sedangkan Timnas Qatar berada di peringkat ke-38, Yordania di peringkat ke-41, dan Timnas Irak di peringkat ke-46.

Peringkat ini mencerminkan prediksi awal mengenai kekuatan tim-tim sebelum turnamen dimulai, dengan antisipasi besar terhadap perkembangan yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan yang mungkin mengubah susunan peringkat, terutama mengingat kesetaraan level dan meningkatnya ambisi di antara banyak tim.