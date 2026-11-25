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Jelang bursa transfer berikutnya, spekulasi soal pemain yang mungkin hengkang dari VfB Stuttgart kembali bermunculan. Klub harus meraup pemasukan. Mengapa demikian dan bagaimana Stuttgart terjebak dalam situasi sulit?

Dari kandidat degradasi menjadi peserta reguler kompetisi Eropa, dari kekhawatiran akan kelangsungan klub menjadi juara piala, dari tim tanpa identitas menjadi skuad yang dihuni banyak pemain tim nasional (Jerman): Kebangkitan VfB Stuttgart dalam beberapa tahun terakhir tidak diragukan lagi merupakan salah satu perkembangan paling luar biasa dalam sejarah Bundesliga belakangan ini.

Meski demikian, dewan pengawas telah bertahun-tahun meredam euforia sambil terus mencermati kondisi keuangan. Tentu saja, aspek ekonomi memainkan peran utama bagi setiap klub, setidaknya di Jerman. Namun, di VfB, spekulasi soal kepergian pemain kunci demi menghasilkan pemasukan transfer yang dituntut petinggi klub hampir menjadi tradisi tersendiri. Begitu pula pada musim panas lalu dan kini, beberapa pekan sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Hal itu juga tidak luput dari perhatian Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss, dan Angelo Stiller yang kabarnya mulai dipertanyakan posisinya disebut-sebut sebagai kandidat untuk dijual. Ramon Hendriks dan Finn Jeltsch, pemain kesayangan Jürgen Klopp , juga diminati. Jika salah satu pemain tersebut benar-benar pergi, atau terpaksa pergi, Stuttgart akan kehilangan kualitas yang cukup besar. Pertanyaannya, mengapa Stuttgart bersedia menerima pukulan sebesar itu terhadap skuad mereka?

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Bagaimanapun, VfB baru menerima dana dalam jumlah besar untuk Nick Woltemade sedikit lebih dari setahun lalu, tetapi tetap kembali mencapai final DFB-Pokal dan lolos ke Liga Champions yang menguntungkan secara finansial. Uang sebanyak itu tentu tidak mungkin lenyap begitu saja, bukan? Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.

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Membangun kerajaan sendiri: Rencana besar VfB Stuttgart

Stereotip bahwa orang Swabia menghitung setiap sen hingga tiga kali pun tidak tepat. Target dewan pengawas untuk menghasilkan pemasukan transfer puluhan juta euro, dengan nilai di kisaran tengah, berkaitan dengan beberapa kebutuhan.

Di satu sisi, meski mencatatkan angka keuangan yang kuat pada tahun buku 2025 (tambahan pemasukan lebih dari 80 juta euro dan laba sekitar tujuh juta euro lebih besar daripada pada 2024), VfB membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur. Pada Agustus, terungkap rencana untuk merenovasi kantor klub di Mercedesstraße secara menyeluruh, bahkan mungkin membangunnya kembali dari awal. CEO Alexander Wehrle juga mengumumkan dalam rapat anggota bahwa ia ingin membeli Carl-Benz-Center. Gedung itu terletak di antara MHP-Arena dan Porsche-Arena. Kawasan tersebut memiliki ruang seluas 20.000 meter persegi yang dapat digunakan. Saat ini, VfB menyewa sejumlah ruang di sana, antara lain untuk pemasaran, toko suvenir, dan akademi junior. Museum VfB juga tengah direncanakan.

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Menurut surat kabar Bild, proyek yang terakhir itu saja membutuhkan 50 juta euro. Pendanaannya akan berasal dari pinjaman bank dan, dalam jangka panjang, proyek tersebut diharapkan dapat menutup biayanya sendiri berkat penghematan sewa. Sejalan dengan itu, renovasi kantor klub yang berasal dari era 1980-an juga dapat dimulai pada 2029.

Berbicara soal pinjaman, renovasi MHP-Arena untuk Euro 2024 pun belum lunas. Biaya akhirnya mencapai 130 hingga 140 juta euro, sementara pelunasan pinjamannya masih berlangsung hingga 2034.

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Keinginan untuk mandiri dan impian membangun kerajaan sendiri di Bad Cannstatt menegaskan besarnya ambisi VfB. Pada rapat anggota tersebut, Wehrle bahkan bercanda di akhir pidatonya: "Mungkin suatu hari nanti kita bahkan bisa membangun stadion yang lebih besar di sini, di Neckarpark."

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Tugas luar biasa berat! VfB Stuttgart terancam kehilangan banyak pemain

Di sisi lain, VfB harus menutup defisit transfer dari musim panas, yang tidak bisa dianggap kecil. Sementara sekitar 55 juta euro dilaporkan dikeluarkan untuk dua rekrutan baru yang sejauh ini belum bersinar, Dzenan Pejcinovic dan Leo Sauer, serta untuk mempermanenkan El Khannouss setelah sebelumnya meminjamnya, pemasukan VfB di atas kertas mencapai sekitar 38 juta euro. Namun, kenyataannya, sebagian besar dari jumlah itu tidak pernah masuk ke rekening Stuttgart.

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Dari sekitar 22 hingga 23 juta euro untuk Chema Andres, yang termasuk dalam angka 38 juta euro tersebut, Real Madrid menerima bagian yang besar berkat klausul persentase penjualan kembali. Tidak ada keterangan mengenai jumlah pastinya, sementara laporan-laporan yang ada sangat berbeda. Ada yang menyebut separuhnya (11 juta euro), ada pula yang menyebut tujuh juta euro. Selain itu, kepergiannya kini kabarnya menimbulkan tanda tanya di internal klub karena terjadi begitu dekat dengan penutupan bursa transfer sehingga penggantinya tidak sempat didatangkan.

Meski begitu, El Khannouss, Stiller, dan Leweling menolak tawaran menggiurkan pada musim panas. Masing-masing tawaran itu bisa menghasilkan sekitar 40 juta euro dan langsung menutup pengeluaran untuk perekrutan pemain.

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Selain itu, anggaran untuk personel meningkat seiring kemajuan tim di lapangan. Menurut informasi kicker, anggaran tersebut naik dari 105 juta menjadi 163 juta euro dalam tiga tahun. Biaya gaji melonjak tajam akibat rekrutan baru yang mahal serta perpanjangan kontrak para pemain kunci, seperti kapten Deniz Undav, yang menjadi pemain bergaji tertinggi dalam sejarah klub dengan bayaran 5,5 juta euro ditambah bonus dan uang penandatanganan kontrak .

Menjelang musim depan, pertanyaan lain pun muncul: Siapa lagi yang akan naik ke tingkat baru dalam daftar gaji? Sebab, setahun kemudian, perombakan besar mengancam . Sebanyak 15 (!) kontrak akan habis, termasuk milik pemain yang saat ini menjadi andalan seperti Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich, Josha Vagnoman, serta Stiller, Demirovic, dan Hendriks. Kontrak pemain muda Yannik Spalt juga berakhir. Karena itu, sebagian besar keputusan harus dipastikan paling lambat musim panas. Saat itulah kesempatan terakhir untuk kembali memperoleh uang dari para pemain tersebut. Jika tidak, banyak pemain berisiko pergi tanpa biaya transfer. Ini tugas yang luar biasa berat bagi jajaran pengelola tim yang dipimpin Fabian Wohlgemuth dan Christian Gentner.

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Negosiasi dengan Hendriks, misalnya, sudah berlangsung cukup lama . Namun, selain meminta kenaikan gaji yang layak, pemain berusia 25 tahun itu kabarnya juga menginginkan klausul pelepasan, yang tampaknya tidak lagi ingin diberikan oleh sebagian besar anggota dewan pada masa mendatang. Pengalaman terakhir terlalu mengecewakan. Karena klausul semacam itu, Waldemar Anton (22,5 juta euro) dan Serhou Guirassy (18,5 juta euro) pindah ke BVB dengan harga yang relatif murah. Hiroki Ito bergabung dengan Bayern Munich seharga 23,5 juta euro. Dari skuad saat ini, hanya dua pemain yang masih memiliki opsi keluar serupa, yakni Stiller (37 juta euro) dan El Khannouss (75 juta euro). Menurut Sport Bild, klausul milik Führich belum lama ini berakhir.

Situasi Sebastian Hoeneß bak bom waktu: VfB Stuttgart hadapi masalah yang nyaris mustahil dipecahkan

Musim dingin ini, VfB kemungkinan bisa meminta harga lebih tinggi lagi untuk para pemain yang berpotensi dijual. Posisi tawar mereka untuk kepergian pemain sepenting itu di tengah musim tentu lebih kuat. Namun, kehilangan pemain inti akan membuat pelatih Sebastian Hoeneß kesal. Ia tentu tidak ingin kehilangan satu pun pemain kunci.

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Seusai kepergian Woltemade, Hoeneß pun tidak segan mengkritik perencanaan skuad secara terbuka dengan kekesalan yang jelas terlihat dan langsung menuntut perekrutan pemain . "Tentu ada situasi keuangan," katanya. Ia juga menyebut "wajar" jika muncul "tarik-menarik kepentingan". "Namun, tanggung jawab atas performa tim berada pada pelatih." Sikap itu tentu tidak berubah hingga kini. Situasinya bak bom waktu. Terlebih lagi, karena alasan-alasan tersebut, persoalan neraca transfer yang sama akan kembali muncul seusai musim ini.

Ambisi di lapangan juga akan terancam, dan dampaknya bisa merembet jauh. Bagaimanapun, melaju lebih jauh di Liga Champions akan mendatangkan pemasukan antara sepuluh dan 20 juta euro. Dengan tujuh poin dari empat pertandingan sejauh ini, peluang itu tampak cukup realistis. Dua laga terakhir fase liga, yang mungkin menentukan, melawan Club Brugge dan PSV Eindhoven baru akan berlangsung setelah pergantian tahun, ketika bursa transfer sudah dibuka.

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Lolos lagi ke Liga Champions pada tahun depan juga akan memperkuat posisi VfB dalam negosiasi kontrak yang akan datang maupun yang sedang berlangsung dengan Hendriks dan pemain lainnya. Namun, setelah awal musim yang tidak konsisten, hal itu sama sekali belum pasti, meski sepuluh pekan pertandingan masih terlalu dini untuk membuat prediksi.

Dengan demikian, VfB seolah terjebak. Menyeimbangkan kekuatan skuad dan kondisi keuangan menjadi masalah yang nyaris mustahil dipecahkan oleh jajaran pimpinan. Lebih buruk lagi, ketegangan dengan pelatih Hoeneß tampaknya tak terhindarkan. Kontraknya sendiri, sebagai catatan, juga berakhir pada 2028.

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VfB Stuttgart terancam gelombang kepergian pemain: Kontrak yang akan habis

Pemain Posisi Kontrak berakhir Stefan Drljaca Penjaga gawang 30 Juni 2027 Dan-Axel Zagadou Bek tengah 30 Juni 2027 Fabian Bredlow Penjaga gawang 30 Juni 2028 Marius Funk Penjaga gawang 30 Juni 2028 Ameen Al-Dakhil Bek tengah 30 Juni 2028 Ramon Hendriks Bek tengah 30 Juni 2028 Jeff Chabot Bek tengah 30 Juni 2028 Josha Vagnoman Bek kanan 30 Juni 2028 Leonidas Stergiou Bek kanan 30 Juni 2028 Maximilian Mittelstädt Bek kiri 30 Juni 2028 Angelo Stiller Gelandang 30 Juni 2028 Atakan Karazor Gelandang 30 Juni 2028 Jarzinho Malanga Gelandang 30 Juni 2028 Nikolas Nartey Gelandang 30 Juni 2028 Yanik Spalt Gelandang 30 Juni 2028 Chris Führich Gelandang 30 Juni 2028 Ermedin Demirovic Penyerang 30 Juni 2028