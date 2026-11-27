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Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, memicu kontroversi di kalangan suporter Atletico Madrid. Dalam debat pemilu empat kandidat, ia mengaku sebagai pendukung tim tersebut, tetapi melakukan dua kesalahan saat membicarakan klub dan stadionnya dalam diskusi soal lokasi final Piala Dunia 2030.

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Media Spanyol COPE melaporkan pada Jumat ini bahwa pemimpin Partai Rakyat (PP), Alberto Núñez Feijóo, memanfaatkan diskusi tentang tuan rumah final Piala Dunia untuk bertanya kepada Sánchez dan kandidat lainnya mengenai sikap mereka terhadap penyelenggaraan laga final di Spanyol.

Feijóo menyatakan bahwa ia mendukung negaranya menjadi tuan rumah final, lalu bertanya apakah mereka memiliki sikap yang sama.

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Sánchez menjawab bahwa sebagai pendukung Atletico Madrid, ia berharap laga tersebut digelar di stadion timnya, tetapi ia memahami jika final diselenggarakan di Santiago Bernabéu, markas Real Madrid.

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Namun, jawabannya menuai kritik dari para pendukung klub ibu kota tersebut karena ia menggunakan nama lama stadion, serta karena cara ia menyebut klub.

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Kesalahan pertama adalah Sánchez menyebut stadion Atletico Madrid dengan nama "Wanda", padahal nama komersial tersebut sudah tidak digunakan sejak 2022.

Stadion itu diresmikan pada September 2017 dengan nama "Wanda Metropolitano", sebelum berganti nama menjadi "Cívitas Metropolitano" pada Juli 2022 menyusul kesepakatan sponsor dengan grup Cívitas.

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Pada Oktober 2024, klub mengumumkan kesepakatan komersial baru dengan maskapai penerbangan Arab Saudi, Riyadh Air, selama sembilan tahun hingga 2033, sehingga nama komersial stadion menjadi "Riyadh Air Metropolitano".

Stadion berkapasitas sekitar 70.000 penonton ini merupakan salah satu fasilitas olahraga paling menonjol di Spanyol dan pernah menjadi tuan rumah final Liga Champions 2019.

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Adapun kesalahan kedua, menurut laporan COPE, adalah penggunaan kata "Atletico" oleh Sánchez untuk menyebut tim, alih-alih nama singkat yang populer di kalangan suporternya, yakni "Atleti".

Para pendukung klub juga dikenal dengan julukan "Colchoneros", yang merujuk pada warna merah dan putih seragam tim.

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Nama "Atleti" memiliki tempat istimewa dalam budaya klub dan para suporternya. Atletico Madrid sendiri menggunakannya dalam materi resmi untuk menunjukkan identitasnya, dan nama itu juga tampak jelas dalam kampanye yang ditujukan kepada para penggemar.

Reaksi tidak hanya datang dari suporter klub di media sosial, karena sejumlah media Spanyol juga mengangkat insiden tersebut.

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Presenter Vicente Vallés turut mengomentari kesalahan itu. Menurutnya, pendukung sejati Atletico akan mengatakan bahwa dirinya adalah pendukung "Atleti", dan bahwa nama stadionnya adalah "Metropolitano".

Persaingan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 telah berubah menjadi perselisihan antara Maroko dan Spanyol, karena dokumen pencalonan bersama belum menetapkan negara yang akan menggelar laga puncak.

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Spanyol bersikeras berhak atas final dengan mengajukan Stadion Santiago Bernabéu di Madrid dan Spotify Camp Nou di Barcelona, sementara Maroko mempromosikan Stadion Hassan II yang baru di Benslimane, dekat Casablanca, yang direncanakan berkapasitas sekitar 115.000 penonton.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) belum mengumumkan keputusannya dan menegaskan bahwa penentuan stadion akan dilakukan "pada waktu yang tepat".