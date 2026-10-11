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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Simeone ungkap rahasia kekalahan Al Ittihad dari Al Hilal, tetap pegang harapan

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Simic
Arab Saudi
Serbia

Meski Terpukul Hasil El Clasico

Bek Al Ittihad asal Serbia, Jan-Carlo Simić, menilai kesalahan individu sebagai penyebab kekalahan timnya dari Al Hilal dengan skor 2-3, dalam el clasico pekan kedelapan Liga Pro Saudi, seraya menegaskan bahwa kekalahan ini tidak akan menentukan jalannya musim, mengingat masih banyak pertandingan dan peluang untuk memperbaiki kesalahan.

Simić mengatakan, seusai pertandingan, bahwa el clasico merupakan salah satu laga terbesar di Arab Saudi dan Asia, sehingga memberikan tekanan besar bagi kedua tim, seraya menyebutkan bahwa Al Ittihad tidak meraih hasil yang diharapkan.

Ia menambahkan bahwa kesalahan individu menjadi penyebab kebobolan gol, seraya menjelaskan bahwa detail-detail kecil menentukan laga-laga besar, terutama saat menghadapi tim-tim kuat, sehingga hal itu perlu diperbaiki pada periode mendatang.

Bek Al Ittihad berusia 21 tahun itu menekankan bahwa kekalahan ini tidak akan memengaruhi ambisi tim pada musim ini, seraya menegaskan untuk terus bekerja keras dan berjalan di jalur yang benar.

Simić menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya segera melupakan kekalahan ini, melalui analisis penyebabnya serta pemulihan sebagai persiapan menghadapi pertandingan berikutnya, yang dijadwalkan dua atau tiga hari lagi.

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