Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap bahwa suporter Jerman terpaksa mendukung musuh utama mereka selama Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa para pendukung Jerman kini harus mendukung tim baru setelah impian mereka di Piala Dunia pupus akibat tersingkir oleh Paraguay.

Timnas Inggris dan Jerman telah menghabiskan puluhan tahun dalam persaingan sepak bola yang sengit dan selalu berharap lawan mereka kalah di setiap ajang.

Kenangan akan gol Frank Lampard yang tidak dihitung, serta kekalahan 4-1 yang menyertainya di Piala Dunia 2010, masih menyakitkan bagi para pendukung Inggris, sementara para pendukung Jerman masih mengeluhkan gol Geoff Hurst di final tahun 1966.

Namun, tampaknya penampilan Harry Kane bersama Bayern München telah membantu menjembatani kesenjangan antara suporter kedua negara, meskipun hanya sementara.

Para penggemar Jerman menikmati penampilan kapten timnas Inggris di Piala Dunia, dan mendukungnya dengan penuh semangat, yang terlihat jelas di media sosial.

Legenda tenis asal Jerman, Boris Becker, memuji Kane dan menulis di platform “X”: “Kami menyukai Harry di Jerman.”

Bayern München pun ikut dalam gelombang pujian tersebut, dengan mengunggah foto Kane disertai keterangan: “Penyerang terbaik di dunia. Retweet jika setuju.”

Foto tersebut memang telah di-retweet lebih dari 12 ribu kali, dan salah satu penggemar menulis di kolom komentar, “Ayo, Inggris!”

Orang-orang Jerman tak pernah bosan dengan Kane, dan perasaan itu saling timbal balik, di mana penyerang legendaris Inggris ini diperkirakan akan memperpanjang kontraknya di Bavaria setelah Piala Dunia.

Pemain berusia 32 tahun ini telah membaur dengan kehidupan di Munich, di mana ia terlihat mengenakan pakaian tradisional sambil menikmati minuman; bahkan bisa dikatakan bahwa Jerman telah menjadi semacam tanah air kedua bagi Kane.

Selain itu, Inggris juga memiliki pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, yang memimpin tim dari bangku cadangan.

Maka, mungkin tidak mengherankan jika kerumunan pendukung Jerman yang kecewa melampiaskan kemarahan mereka kepada Inggris, setelah tim nasional mereka tersingkir tanpa meninggalkan jejak di Piala Dunia.