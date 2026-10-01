Sejumlah laporan media mengungkap situasi bek Al Hilal asal Prancis, Theo Hernandez, terkait kesertaannya dalam laga El Clasico mendatang menghadapi Al Ittihad di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal akan menjamu Al Ittihad pada 10 Oktober mendatang di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa Theo Hernandez semakin dekat untuk mengikuti latihan bersama tim Al Hilal, setelah hampir merampungkan tahap akhir dari program rehabilitasi yang dijalaninya pada periode saat ini.

Bek asal Prancis itu mengalami cedera otot adduktor saat kemenangan tanpa balas tiga gol atas Al Ahli, awal September lalu, pada pekan ketiga Liga Roshn Arab Saudi, sehingga absen membela tim ibu kota tersebut sejak saat itu.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa peluang Theo untuk tampil di El Clasico menjadi sangat besar, dengan keputusan akhir akan ditentukan setelah ia kembali mengikuti latihan bersama tim pada periode mendatang.

Mantan pemain Milan ini baru tampil dalam 4 pertandingan bersama Al Hilal sejak awal musim ini, dan selama itu berhasil mencetak satu gol tanpa menyumbang satu pun assist.

Al Hilal menjalani El Clasico menghadapi Al Ittihad dengan tekad meraih kemenangan baru guna mempertahankan posisi puncak, karena mereka memimpin klasemen dengan 18 poin, unggul satu poin atas "Al Ameed" yang menempati peringkat kedua.