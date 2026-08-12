Klub Turki, Galatasaray, mengajukan tawaran resmi kepada Arsenal pada hari Rabu ini senilai 45 juta euro untuk mendatangkan salah satu bintangnya, menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg.

Plettenberg, jurnalis dari jaringan "Sky Sport - Jerman", menyebutkan bahwa tawaran yang diajukan untuk merekrut pemain sayap Brasil dari tim Inggris tersebut, Gabriel Martinelli, kini telah berada di meja manajemen Arsenal.

Ia menambahkan bahwa Martinelli telah menjadi target utama Galatasaray selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

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Pemain internasional Brasil ini berusia 25 tahun, dan terikat kontrak dengan Arsenal hingga 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun tambahan.

Langkah Galatasaray ini terjadi di tengah pasar Turki yang, pada musim panas ini, menunjukkan kecenderungan jelas untuk menarik nama-nama besar dari Liga Primer Inggris.

Sebelumnya, klub Turki Besiktas telah merekrut pemain Belgia Leandro Trossard dari Arsenal, pada awal bursa transfer ini, dalam kesepakatan senilai 18 juta euro (dengan tambahan dua juta euro), sehingga pemain berusia 31 tahun itu mengakhiri periode selama 3,5 tahun bersama klub London tersebut.

Trossard menjalani 174 pertandingan dan mencetak 36 gol dengan seragam Arsenal.

Musim panas saat ini juga menyaksikan kesepakatan yang lebih besar dari sisi antusiasme suporter, dengan kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke klub Turki Trabzonspor, setelah berakhirnya perjalanannya dengan seragam Liverpool.