Setelah Maroko dan Arab Saudi... Tunisia membawa kembali Hervé Renard ke Piala Dunia

Pelatih asal Prancis, Hervé Renard, mantan pelatih tim nasional Arab Saudi, tampaknya akan kembali melatih di Piala Dunia 2026, kali ini bersama tim nasional Tunisia.

Laporan media telah mengonfirmasi pemecatan Sabri Lamouchi, pelatih timnas Tunisia, dari jabatannya, setelah kekalahan telak yang dialami "El-Nisour" dari Swedia dengan skor 1-5, pada putaran pertama Piala Dunia 2026.

Meskipun ada beberapa nama yang diusulkan, jurnalis Prancis Romain Molina menegaskan bahwa Renard akan menjadi pelatih baru timnas Tunisia di Piala Dunia 2026, menggantikan Sabri Lamouchi.

Molina mengatakan, dalam cuitan di akun pribadinya di platform "X", bahwa pelatih asal Prancis tersebut akan menjadi pelatih baru timnas Tunisia, kecuali jika terjadi perubahan situasi dalam beberapa jam ke depan.

Jurnalis Prancis tersebut menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Tunisia telah menawarkan kepada Renard sebuah proyek yang berlanjut hingga setelah Piala Dunia 2026, serta memberikan jaminan yang membuatnya yakin untuk tetap bertahan setelah turnamen tersebut.

Timnas Tunisia akan menjadi tim ketiga yang dipimpin Herve Renard di Piala Dunia, setelah sebelumnya memimpin timnas Maroko pada Piala Dunia 2018 dan timnas Arab Saudi pada 2022.

Renard hampir tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Arab Saudi lagi, namun ia dipecat dari jabatannya kurang dari dua bulan sebelum turnamen dimulai, dan digantikan oleh pelatih asal Yunani, Giorgos Donis.

Perlu dicatat bahwa timnas Tunisia masih memiliki dua pertandingan tersisa di Piala Dunia, di mana mereka akan menghadapi timnas Jepang pada Minggu pagi mendatang, sebelum bertanding melawan Belanda pada Jumat dini hari, dalam putaran ketiga dan terakhir fase grup.