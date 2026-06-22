Setelah kekalahan mengejutkan dari Prancis... Apakah Ayman Hussein akan turun bermain dalam pertandingan melawan Senegal?

Tim nasional Irak mengalami pukulan telak saat menghadapi Prancis pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, setelah penyerang sekaligus pencetak gol terbanyak mereka, Ayman Hussein, mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal.

Ayman Hussein meninggalkan lapangan pada menit ke-26 setelah merasakan nyeri otot, sehingga staf pelatih memutuskan untuk menggantikannya dengan rekan setimnya, Ali Al-Hammadi, guna mencegah cedera tersebut semakin parah.

Menurut laporan jaringan “BeIN Sports”, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa penyerang Irak tersebut mengalami cedera pada otot ligamen, di tengah kekhawatiran akan absennya ia dalam laga penentu melawan Senegal pada putaran terakhir babak penyisihan grup.

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Ayman Hussein dianggap sebagai salah satu andalan lini serang timnas Irak, setelah memainkan peran penting dalam perjalanan "Singa Sungai Eufrat" belakangan ini. Ia juga berhasil mencetak satu-satunya gol Irak di Piala Dunia edisi ini saat menghadapi Norwegia, yang berakhir dengan kekalahan Irak 4-1.

Tim medis timnas Irak sedang memantau perkembangan kondisi sang pemain dalam beberapa jam ke depan untuk menentukan keputusan akhir mengenai partisipasinya dalam laga melawan Senegal, yang berpotensi menentukan nasib Irak dalam perebutan tiket ke babak 32 besar.

Timnas Irak akan memainkan pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup pada Jumat malam mendatang melawan Senegal, dengan target meraih hasil positif yang dapat mempertahankan harapan mereka untuk melanjutkan perjalanan di Piala Dunia.