Sementara Arsenal mengintensifkan pergerakannya untuk memperkuat lini serang sebelum bursa transfer ditutup, dan Manchester United terus memantau sejumlah talenta ofensif, nama pemain muda Italia Pio Esposito kembali muncul di radar kedua klub. Namun, tampaknya upaya mereka datang terlambat, setelah penyerang Inter Milan itu melangkah jauh menuju penyelesaian masa depannya bersama klubnya.

Situs "CaughtOffside" menyebutkan bahwa Arsenal dan Manchester United mengajukan pertanyaan yang terlambat mengenai situasi Esposito, yang sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Inter Milan soal penandatanganan kontrak baru, sehingga bertahannya ia di Stadion "San Siro" menjadi skenario yang paling mungkin terjadi saat ini.

Penyerang muda Italia berbakat ini telah lama menjadi pusat perhatian Arsenal maupun Manchester United, karena ia sangat dihargai berkat bakat dan potensi yang ditunjukkannya di usia dini.

Situs "CaughtOffside" menyebutkan: "Arsenal dan Manchester United kembali menghubungi pada waktu yang terlambat untuk menanyakan posisi Esposito, namun jawabannya jelas, karena mereka menerima penegasan bahwa pemain itu tengah menyelesaikan kesepakatannya dengan Inter Milan untuk kontrak baru".

Esposito, yang berusia 21 tahun, saat ini tengah bekerja untuk meresmikan kontrak barunya dengan klub Italia tersebut, yang akan berlaku hingga tahun 2031.

Kontrak baru itu diperkirakan akan mencakup kenaikan gaji yang signifikan bagi sang pemain, dibandingkan dengan kontrak yang ia tanda tangani pada April 2025, dalam sebuah langkah yang mencerminkan kepercayaan Inter pada kemampuannya serta keinginan untuk mempertahankan jasanya dalam jangka panjang.

Raksasa London Utara itu saat ini bekerja keras untuk memperkuat lini serangnya, terutama setelah gagal menuntaskan dua transfer penting yang menjadi incarannya pada periode transfer saat ini, yaitu Vinicius Junior dan Morgan Rogers.

Setelah proses kesepakatan dengan para pemain menjadi rumit, Arsenal diperkirakan akan segera bergerak untuk mencari pengganti Vinicius Junior, mengingat kebutuhan tim akan tambahan di lini serang sebelum musim dimulai.

Nama-nama yang biasa kembali menjadi sorotan, tetapi informasi yang tersedia menunjukkan belum adanya langkah konkret atau negosiasi yang berkembang hingga saat ini, karena beberapa alasan yang berkaitan dengan ketersediaan para pemain yang diincar serta sikap klub mereka.

Tantangan besar bagi Arsenal untuk mendapatkan Alvarez dan Barcola

Arsenal selalu menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Julian Alvarez maupun Bradley Barcola, tetapi klub menyadari betul bahwa mereka menghadapi tugas yang sulit dan sangat rumit terkait para pemain tersebut dalam kondisi saat ini.

Adapun mengenai Alvarez, kemungkinan kepergiannya dari Atletico Madrid musim panas ini masih terbuka, tetapi klub Spanyol itu tidak berniat melepas penyerangnya dengan mudah, sementara pemain internasional Argentina itu lebih memilih untuk tetap bertahan di Spanyol. Persoalan ini belum menunjukkan perkembangan konkret hingga saat ini, di tengah keteguhan Atletico Madrid untuk tidak menjual pemain tersebut ke rivalnya di Liga Spanyol, Barcelona, yang menyebabkan kebuntuan dalam negosiasi.

Di tengah ancaman pengambilan tindakan hukum terhadap Barcelona, diyakini bahwa ketertarikan klub Katalan itu untuk mendatangkan Alvarez telah menurun, dan bahwa manajemen Barcelona sudah mulai mengalihkan pandangannya ke target lain. Namun, situasi ini tidak membuat tugas Arsenal menjadi mudah, karena pelatih Mikel Arteta kemungkinan memiliki sejumlah keraguan soal upaya meyakinkan pemain yang tampaknya belum sepenuhnya yakin dengan proyek olahraga klub London tersebut.

Sementara itu untuk Bradley Barcola, langkah baru dari pihak Arsenal untuk merekrut pemain tersebut tidak dapat dikesampingkan, tetapi semua sumber yang dihubungi terkait persoalan ini menegaskan bahwa Liverpool adalah klub yang paling berpeluang mendapatkan jasanya saat ini.

Meski demikian, bursa transfer telah berulang kali membuktikan bahwa keadaan dapat berubah dengan cepat, dan bahwa prediksi saat ini belum tentu mencerminkan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Contoh paling menonjol dari hal itu adalah Rogers, karena Arsenal dianggap memiliki posisi yang kuat dalam perburuan untuk merekrutnya, sebelum Chelsea turun tangan dan memenangkan transfer tersebut lebih awal dalam periode transfer.

Dengan demikian, pintu masih terbuka untuk perubahan peta kekuatan dalam perburuan Barcola, meskipun Liverpool saat ini unggul. Dengan begitu, Arsenal menemukan dirinya menghadapi tugas yang rumit untuk menggantikan target-target yang gagal ia tuntaskan selama periode transfer saat ini, di saat Esposito telah semakin dekat untuk bertahan bersama Inter Milan hingga tahun 2031.