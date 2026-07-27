Timnas Arab Saudi tengah dilanda kekhawatiran akibat cedera bintang sekaligus kapten utama mereka, Salem Al-Dawsari, menyusul kegagalan mengejutkan dari babak final Piala Dunia 2026.

Arab Saudi mengalami skenario sulit di Piala Dunia terakhir setelah tersingkir dari fase grup dengan hanya meraih dua poin dari tiga pertandingan, yang memicu kritik keras dan serangan tajam kepada semua pihak yang dipimpin oleh Al-Dawsari.

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Al-Dawsari sebelumnya telah menjalani operasi pada tendon lutut, yang menyebabkannya absen dari masa persiapan musim baru bersama klub Al-Hilal.

Surat kabar Saudi "Al-Riyadiah" menyebutkan bahwa Salem Al-Dawsari kemungkinan besar akan absen dari turnamen Piala Teluk Arab yang diselenggarakan oleh Kerajaan Arab Saudi pada periode 23 September hingga 6 Oktober 2026.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Al-Dawsari akan absen bersama timnya selama satu setengah bulan pertama musim ini, sebuah pukulan telak bagi raja Asia yang tengah bersaing memperebutkan seluruh gelar.

Perlu dicatat bahwa Al-Dawsari merupakan salah satu bintang terpenting Al-Hilal dan Timnas Arab Saudi dalam satu dekade terakhir, dan absennya akan meninggalkan kekosongan besar.



