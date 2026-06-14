Kiper tim nasional Maroko, Yassine Bounou, terus menjadi sorotan di kancah internasional setelah memainkan peran penting dalam hasil berharga yang diraih "Singa Atlas" saat menghadapi Brasil, dengan skor imbang (1-1) pada putaran pertama kompetisi Grup C Piala Dunia 2026, yang juga diikuti oleh timnas Haiti dan Skotlandia.

Timnas Maroko menampilkan performa gemilang melawan salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, di mana mereka berhasil menyaingi para bintang "Seleção" selama 90 menit, berkat organisasi pertahanan yang solid dan penampilan gemilang kiper Bono yang tampil menonjol di momen-momen krusial pertandingan.

Meskipun absen dari pertandingan karena cedera otot yang dialaminya sebelum Piala Dunia dimulai, bintang Brasil Neymar da Silva memastikan dirinya berada di dekat rombongan timnas negaranya, sebelum langsung menuju ke arah mantan rekan setimnya di Al-Hilal, Yassine Bono, setelah peluit akhir dibunyikan.

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Dalam momen yang mendapat respons luas dari para penggemar, Neymar berbincang dan bertukar senyuman dengan kiper Maroko tersebut sebelum meminta kaosnya, sebuah adegan yang mencerminkan hubungan istimewa yang terjalin antara keduanya sejak mereka bermain bersama di Al-Hilal Saudi antara tahun 2023 dan 2025, sebelum bintang Brasil itu kembali ke Santos.

Permintaan Neymar akan jersey tersebut bukanlah sekadar momen sepintas, melainkan dianggap oleh banyak pengamat sebagai pesan penghargaan yang jelas atas posisi yang telah dicapai Bono di kancah internasional, setelah ia menjadi salah satu kiper yang paling dihormati di kalangan bintang sepak bola berkat penampilannya yang konsisten di turnamen-turnamen besar.

Di dalam lapangan, Bono tak terbantahkan menjadi salah satu bintang utama pertandingan, di mana ia menggagalkan empat upaya berbahaya dari dalam kotak penalti, dan berhasil unggul dalam beberapa duel langsung melawan penyerang Brasil, sehingga menjaga peluang timnas negaranya untuk meraih hasil positif.

Kiper Maroko ini terus menorehkan babak baru penampilan gemilang di ajang-ajang besar, menegaskan bahwa penampilannya di Piala Dunia 2022 bukanlah sekadar pengecualian, melainkan kelanjutan dari perjalanan yang dipenuhi prestasi dan penampilan luar biasa, sehingga memberikan kepercayaan besar kepada para pendukung Maroko akan kemampuan "Singa Atlas" untuk bersaing dengan tim-tim besar dalam edisi Piala Dunia kali ini.