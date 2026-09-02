Setelah kejutan bursa transfer, Carragher: Hanya satu tim yang mampu menantang Arsenal

Bintang Liverpool terdahulu, Jamie Carragher, menilai bahwa hanya ada satu tim yang mampu mencegah Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris untuk kali kedua secara beruntun.

Carragher, yang dikenal kerap melontarkan pendapat kontroversial, menyampaikan analisisnya berdasarkan perubahan-perubahan mendadak yang terjadi pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas yang resmi ditutup pada Selasa malam.

Carragher menyatakan bahwa dampak transfer pemain Argentina, Enzo Fernandez, akan mendorong Manchester City melampaui Chelsea dalam perhitungan persaingan gelar juara, dengan menganggap bahwa Manchester City kini menjadi pesaing terdekat Arsenal.

Manchester City menuntaskan perekrutan Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai 125 juta pound sterling, dalam sebuah transfer rekor

Carragher berkata dalam analisisnya melalui jaringan Sky Sports: "Saya rasa transfer ini benar-benar mendorong Manchester City melampaui Chelsea. Saya dan banyak orang lainnya menganggap Chelsea akan menampilkan musim yang sangat baik, dan saya masih meyakini bahwa sebagian besar dari itu disebabkan oleh ketidakikutsertaan mereka di kompetisi Eropa, kepemilikan pelatih baru, ditambah lini serang yang mereka miliki."

Ia menambahkan: "Namun mereka kehilangan Enzo Fernandez, yang bagi saya, merupakan salah satu pemain besar di Chelsea."

Bintang Liverpool terdahulu itu menambahkan: "Manchester City tampak jauh lebih kuat sekarang. Saya rasa mereka akan menjadi pesaing terbesar Arsenal untuk saat ini. Ini skuad yang sangat bagus, tidak ada keraguan soal itu. Telah terjadi banyak perubahan di tim ini."

Kehilangan Rodri dan penguatan lini tengah

Carragher menyinggung dampak kepergian atau absennya Rodri, dengan mengatakan: "Saya rasa kehilangan Rodri adalah hal yang besar, dan saya menganggap akan sangat sulit untuk menggantikannya. Namun jika di akhir musim lalu saya mengatakan bahwa mereka akan mendatangkan Elliot Anderson dan Enzo Fernandez, Anda akan berkata bahwa ini adalah lini tengah kelas tinggi. Mereka membayar sejumlah besar uang untuk itu, dan karena itu memang seharusnya begitu."

Carragher menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya rasa hal itu memberi mereka peluang terbaik, dibandingkan tim mana pun lainnya di Liga Primer Inggris, untuk menjadi pesaing utama, dan mungkin satu-satunya tim yang benar-benar mampu merebut gelar ini dari Arsenal."

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