Paris Saint-Germain tampaknya bersiap memasuki bursa transfer musim dingin dengan kesepakatan menggemparkan, setelah salah satu talenta Prancis paling menonjol kembali masuk ke dalam radar mereka, di tengah persaingan ketat dari raksasa-raksasa Eropa, yang dipimpin oleh Bayern Munich dan Arsenal, untuk merekrut pemain yang nilainya bisa melampaui 100 juta euro.

Luis Enrique, pelatih kepala klub asal Paris itu, sebelumnya telah membuka pintu bagi kemungkinan merekrut pemain baru selama periode transfer musim dingin mendatang, terutama di lini depan, seraya menegaskan bahwa klub sedang mempelajari peluang yang ada tanpa menjadikan penambahan pemain sebagai prioritas mutlak.

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan beberapa hari lalu: "Tidak, tidak harus. Ketiadaan cedera tidak serta-merta berarti harus merekrut pemain baru. Di awal musim, saya katakan bahwa kami mampu menghadapi apa pun, bahkan jika ada cedera serius. Namun, kami tetap terbuka terhadap peluang, dan itu merupakan kemungkinan yang bisa terjadi."

Pernyataan ini muncul di tengah kesulitan yang dialami Paris Saint-Germain dalam beberapa persoalan lini serang musim ini, mulai dari cedera Khvicha Kvaratskhelia, lalu masalah fisik yang berulang kali dialami Ousmane Dembele, hingga kebutuhan pendatang baru Mika Godts dan Ferran Torres akan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan atmosfer tim.

Kvaratskhelia sebelumnya bergabung dengan Paris Saint-Germain di pertengahan musim, dan hal itu membuka pintu bagi beredarnya beberapa nama yang dijagokan untuk memperkuat lini depan, di antaranya Ibrahim Maza, pemain Bayer Leverkusen, di samping kemungkinan memberikan jebolan akademi klub, Senny Mayulu dan Quentin Ndjantou, kesempatan bermain lebih besar dalam pekan-pekan mendatang.

Dalam konteks ini, nama-nama yang sempat ada di meja Paris Saint-Germain pada musim panas lalu kembali mengemuka, yang teratas adalah penyerang muda Prancis Eli Junior Kroupi, pemain klub Inggris Bournemouth, sebagaimana diberitakan situs "Foot Mercato" asal Prancis.

Surat kabar Inggris "Mirror" menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain memantau situasi penyerang berusia 20 tahun itu, tetapi mereka bukan satu-satunya klub yang berminat pada jasanya, karena Arsenal dan Bayern Munich juga masuk dalam daftar klub yang mengikuti perkembangannya, sesuatu yang mengisyaratkan persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya.

Kroupi tidak jauh dari perhitungan klub asal Paris itu pada musim panas lalu, ketika para juara Eropa itu menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya, di mana sang pemain tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap gagasan pindah ke Paris Saint-Germain, meski ada ketertarikan klub-klub lain untuk mendapatkan jasanya.

Penyerang Prancis itu baru-baru ini kembali ke lapangan setelah pulih dari patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya, dan tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan sejak laga melawan Manchester United pada 25 Oktober lalu.

Kroupi berhasil meninggalkan jejaknya pada penampilan terakhirnya melawan Leeds United, setelah mencetak gol pertamanya musim ini, sekaligus menegaskan kemampuannya memberikan nilai tambah di lini serang usai kembali dari cedera.

Namun, misi merekrut talenta Prancis itu tidak akan mudah, mengingat Bournemouth memiliki posisi tawar yang kuat, terutama karena kontrak sang pemain berlaku hingga musim panas tahun 2030, sesuatu yang memberi klub Inggris itu ruang luas untuk menuntut kompensasi finansial besar.

Perkiraan yang beredar selama periode transfer musim panas lalu mengisyaratkan kemungkinan Bournemouth menuntut lebih dari 100 juta euro untuk melepas jasa sang pemain, yang bergabung ke skuad mereka dari Lorient dengan nilai sekitar 13 juta euro saja, dalam sebuah kesepakatan yang mencerminkan besarnya lonjakan nilai pasarnya dalam waktu singkat.

Dengan demikian, Paris Saint-Germain bisa jadi mendapati dirinya berada dalam persaingan finansial dan teknis dengan Arsenal dan Bayern Munich, jika memutuskan untuk mengubah ketertarikannya pada penyerang muda Prancis itu menjadi langkah resmi dalam periode mendatang.