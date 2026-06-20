Tim nasional Maroko telah melangkah ke babak gugur Piala Dunia 2026 berkat kemenangan berharga atas Skotlandia. Lalu, apa yang menanti mereka saat memastikan lolos?

Timnas Maroko meraih kemenangan pertamanya dan juga kemenangan pertama bagi negara-negara Arab di edisi turnamen kali ini atas Skotlandia dengan skor 1-0, yang dicetak oleh Ismail Saibari, dalam pertandingan yang digelar pada dini hari Sabtu ini.

Tim "Singa" pun menambah perolehan poinnya menjadi 4, sehingga menempati posisi kedua di Grup C, tertinggal dari pemuncak klasemen Brasil berdasarkan selisih gol, sementara tim Arab ini unggul satu poin atas Skotlandia yang berada di posisi ketiga.

Timnas Maroko berhasil menghindari kekalahan pada pertandingan pembuka dan meraih hasil imbang penting melawan Brasil dengan skor 1-1, yang membantunya tetap berada dalam posisi yang nyaman.

Timnas Maroko kini sangat dekat dengan lolos ke babak 32 besar, baik dengan menempati salah satu dari dua posisi teratas pada akhir babak penyisihan grup, maupun melalui delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga.

Tim perwakilan Arab ini tidak akan mengakhiri babak penyisihan grup di posisi terbawah grup, setelah dipastikan Haiti menempati posisi keempat terlepas dari hasil pertandingan kedua tim pada pertandingan terakhir, yang akan digelar dini hari Kamis mendatang.

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Siapa yang akan dihadapi Maroko jika lolos ke babak 32 besar?

Dan sesuai dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, jika timnas Maroko lolos sebagai juara grup, mereka akan menghadapi runner-up Grup 6—yang terdiri dari Belanda, Swedia, Jepang, dan Tunisia—pada 29 Juni mendatang.

Sedangkan jika lolos sebagai runner-up, mereka akan berhadapan dengan juara grup yang sama pada 30 Juni.

Dan jika timnas Maroko kalah dalam pertandingannya melawan Skotlandia dan lolos sebagai salah satu dari 8 tim terbaik di peringkat ketiga, maka ada dua kemungkinan di babak 32 besar.

Baik menghadapi pemuncak Grup 9—yang terdiri dari Prancis, Norwegia, Irak, dan Senegal—pada 1 Juli mendatang, atau bertanding melawan Meksiko, yang telah memastikan posisi teratas di Grup 1 pada hari yang sama.