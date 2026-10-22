Liga Profesional Roshn Arab Saudi mengumumkan jadwal baru untuk laga Al-Ahli melawan Al-Khaleej pada pekan ke-11, yang semula dijadwalkan berlangsung malam ini, Kamis, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah.

Dalam pernyataan melalui situs resminya malam ini, liga menyebutkan bahwa pihaknya memutuskan menunda laga Al-Ahli melawan Al-Khaleej "karena pertimbangan logistik".

Liga menambahkan bahwa laga akan digelar besok, Jumat, di Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada pukul 21.00 waktu Makkah Al-Mukarramah.

Liga menuturkan bahwa dalam menentukan jadwal baru, pihaknya mempertimbangkan batas minimum periode istirahat antarpertandingan, selain persyaratan operasional dan organisasional yang terkait dengan penyelenggaraan laga.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Dengan demikian, hari esok akan menyaksikan digelarnya 4 laga klub-klub besar di Liga Roshn pada pekan yang sama, di mana Al-Nassr menghadapi Al-Faisaly pada pukul 16.30, Al-Ittihad menghadapi Al-Diriyah pada pukul 18.30, sementara dua laga digelar pada pukul 21.00 ketika Al-Hilal bertemu Al-Qadisiyah, serta Al-Ahli melawan Al-Khaleej.

Sebelumnya, jurnalis Arab Saudi Sami Al-Qadhi mengungkapkan bahwa diputuskan untuk menunda laga tersebut karena kondisi penerbangan, di mana Al-Khaleej tidak dapat meninggalkan Bandara Dammam dalam perjalanan menuju Jeddah.







