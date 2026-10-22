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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Setelah ditunda, jadwal baru laga Al Ahly kontra Al Khaleej diumumkan

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Saudi Pro League
Arab Saudi

4 pertandingan tim-tim besar Arab Saudi dalam satu hari

Liga Profesional Roshn Arab Saudi mengumumkan jadwal baru untuk laga Al-Ahli melawan Al-Khaleej pada pekan ke-11, yang semula dijadwalkan berlangsung malam ini, Kamis, di Stadion Al-Inma di Kota Jeddah.

Dalam pernyataan melalui situs resminya malam ini, liga menyebutkan bahwa pihaknya memutuskan menunda laga Al-Ahli melawan Al-Khaleej "karena pertimbangan logistik".

Liga menambahkan bahwa laga akan digelar besok, Jumat, di Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada pukul 21.00 waktu Makkah Al-Mukarramah.

Liga menuturkan bahwa dalam menentukan jadwal baru, pihaknya mempertimbangkan batas minimum periode istirahat antarpertandingan, selain persyaratan operasional dan organisasional yang terkait dengan penyelenggaraan laga.

Dengan demikian, hari esok akan menyaksikan digelarnya 4 laga klub-klub besar di Liga Roshn pada pekan yang sama, di mana Al-Nassr menghadapi Al-Faisaly pada pukul 16.30, Al-Ittihad menghadapi Al-Diriyah pada pukul 18.30, sementara dua laga digelar pada pukul 21.00 ketika Al-Hilal bertemu Al-Qadisiyah, serta Al-Ahli melawan Al-Khaleej.

Sebelumnya, jurnalis Arab Saudi Sami Al-Qadhi mengungkapkan bahwa diputuskan untuk menunda laga tersebut karena kondisi penerbangan, di mana Al-Khaleej tidak dapat meninggalkan Bandara Dammam dalam perjalanan menuju Jeddah.


#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
M
M
M
S
M
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
M
M
M
K
M
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
9711207+1322
M
M
S
M
K
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
M
K
M
M
M
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
M
M
M
K
M
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
K
K
S
M
M
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
M
S
K
S
M
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
K
M
S
S
S
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
K
K
K
M
S
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
M
M
S
S
S
11
Al HazemAl HazemALH
112451115-410
S
K
K
S
K
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
K
S
M
S
K
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
S
M
S
K
K
14
Al-FayhaAl-FayhaALF
111551118-78
S
K
K
S
S
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
S
M
K
S
S
16
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
10136920-116
K
M
K
K
K
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
K
S
K
K
K
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
K
S
K
K
K
AFC Champions League
Degradasi


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