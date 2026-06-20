Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, mengungkapkan rasa puasnya setelah memimpin "Singa Atlas" meraih kemenangan 1-0 atas Skotlandia di Piala Dunia 2026, sehingga mengantarkan timnya mengumpulkan 4 poin di Grup 3, sejajar dengan Brasil, hanya beberapa jam setelah dikeluarkannya putusan pengadilan Prancis yang memerintahkan agar ia diadili dalam kasus pemerkosaan.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Pengadilan Banding Versailles, Jumat kemarin, pengadilan memerintahkan agar Hakimi secara resmi didakwa dengan tuduhan pemerkosaan, dengan menjelaskan bahwa penyelidikan telah membawa unit penyelidikan pada kesimpulan adanya bukti yang cukup terhadap sang pemain untuk diadili, sementara bek berusia 28 tahun itu membantah telah melakukan pelanggaran apa pun.

Hakimi menulis di platform “X” setelah pertandingan: “Langkah penting, kemenangan bersama,” dalam pernyataan singkat yang mencerminkan fokusnya pada aspek olahraga meskipun dihadapkan pada tekanan hukum yang mengelilinginya.

Sementara itu, pelatih asal Maroko, Mohamed Wahbi, menegaskan bahwa staf pelatih dan tim “mendukung” kapten tim nasional tersebut, sambil mencatat bahwa sang pemain “tenang” dan menunjukkan performa luar biasa meskipun dalam kondisi yang sulit.

Ketika ditanya dalam konferensi pers pasca-pertandingan apakah ia khawatir mengenai manajemen mental Hakimi, Wahbi menjawab: “Apakah kalian menonton pertandingannya? Saya rasa begitu. Penampilan Hakimi luar biasa, jadi kami sangat tenang, dan dia pun sangat tenang, serta saya rasa dia bermain dengan sangat baik.”

Dia menambahkan dengan nada membela: “Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi mengapa kita harus membicarakan soal manajemen? Dia bangun pagi, makan seperti orang lain pada umumnya, tetap fokus, bermain bersama semua orang, dan ingin bermain dengan penuh semangat, dan itulah yang dia lakukan.”

Dia melanjutkan dengan tegas: “Kami tidak perlu mengatakan apa-apa, kami mendukungnya, dia sangat tenang, dan kami berharap dia membuktikan diri sebagai bek sayap terbaik di dunia. Saya rasa hal ini penting bagi saya, para pemain, dan 44 juta warga Maroko yang mengikuti kami.”

Hakimi mendapat sorakan cemoohan dari sebagian suporter di stadion setiap kali dia menyentuh bola, dalam adegan yang mencerminkan dampak kasus yang menghantuinya sejak Maret 2023, ketika dia menghadapi tuduhan awal pemerkosaan setelah seorang wanita berusia 24 tahun mengklaim bahwa dia diperkosa olehnya di rumahnya di pinggiran Paris.

Perlu dicatat bahwa Hakimi telah mengajukan banding terhadap keputusan yang dikeluarkan pada Februari lalu oleh hakim penyidik, yang didasarkan pada rekomendasi dari Kejaksaan Agung mengenai perlunya dia diadili, namun Pengadilan Banding menolak bandingnya dan menegaskan bahwa kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan.