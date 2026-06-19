Setelah awal yang kurang mulus... Raya mengungkapkan apa yang dibutuhkan Spanyol saat menghadapi Arab Saudi

Kiper tim nasional Spanyol, David Raya, menyatakan keyakinannya bahwa negaranya mampu menampilkan performa yang lebih meyakinkan saat menghadapi tim nasional Arab Saudi yang dijadwalkan pada Minggu mendatang dalam putaran final Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa semangat para pemain tidak terpengaruh oleh hasil imbang yang mengecewakan pada pertandingan pertama melawan Cape Verde.

Timnas Spanyol, juara bertahan Euro dan salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, akan menjalani pertandingan keduanya di kota Atlanta, Amerika Serikat, di tengah tekanan yang semakin meningkat, terutama karena bintang muda Lamine Yamal masih dalam proses pemulihan dari cedera, serta meningkatnya kritik dari suporter dan media di Spanyol terhadap pilihan taktis pelatih Luis de la Fuente.

Meskipun telah meraih penghargaan Sarung Tangan Emas di Liga Primer Inggris selama tiga musim berturut-turut, kiper utama Arsenal yang berusia 30 tahun ini tampil sebagai kiper cadangan di Piala Dunia kali ini; di mana De la Fuente lebih memilih mengandalkan kiper Athletic Bilbao, Unai Simón sebagai pilihan utama.

Dalam wawancara dengan jaringan "ESPN" hari Jumat ini, menanggapi hasil kurang memuaskan pada pertandingan pertama, Raya mengatakan: "Kita harus melupakan hal ini dan belajar dari pelajaran yang dipetik dari pertandingan ini. Kami tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Kami sangat menyadari bahwa performa kami harus ditingkatkan, tetapi tekad dan sikap kami sama sekali tidak terpengaruh."

Ia menambahkan: “Kami hanya membutuhkan sedikit keberuntungan di depan gawang agar bola masuk ke jaring, dan kami harus lebih tajam dalam menyelesaikan serangan. Itu saja.”

Raya memiliki pengalaman terkini dalam menghadapi tekanan dan bangkit kembali dengan kuat, setelah kariernya bersama Arsenal sempat mengalami penurunan performa sementara yang nyaris membuat tim kehilangan gelar “Premier League”, sebelum “The Gunners” kembali menemukan keseimbangan dan mengakhiri musim dengan mengungguli Manchester City.

Mengenai hal itu, ia berkomentar: “Ini bukan hanya soal Arsenal, tetapi setiap tim pasti mengalami masa-masa baik dan buruk. Di saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, Anda harus terus maju dan bersaing.”

Kiper asal Spanyol itu melanjutkan: “Turnamen besar seperti Piala Dunia berlangsung sangat lama, dan seperti yang selalu kami katakan, ada banyak kisah yang tidak dimulai dengan akhir yang kami harapkan. Kami tidak bisa mengubah apa yang terjadi di pertandingan pertama, tetapi kami harus fokus pada pertandingan kedua, dan menaikkan standar ekspektasi kami terhadap diri sendiri untuk meraih tiga poin.”

Edisi Piala Dunia kali ini menampilkan kesulitan yang jelas bagi beberapa tim raksasa dan favorit juara; di mana Brasil dan Portugal terjebak dalam hasil imbang pada babak pembuka, sementara tim-tim lain meraih kemenangan telak, seperti kemenangan Jerman yang menghancurkan atas Curaçao dengan skor (7-1), serta kemenangan Inggris atas Kroasia dengan skor (4-2).

Mengenai hasil-hasil ini, Raya mengatakan: “Ada banyak tim yang tidak memulai dengan sempurna, tetapi di sisi lain kita melihat tim-tim kuat seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Hal terbaik yang bisa kami lakukan adalah fokus pada diri kami sendiri dan apa yang bisa kami berikan setiap hari, tanpa terlalu memperhatikan apa yang terjadi di luar sana atau tim-tim lain; karena untuk menjadi juara dunia, Anda harus mengalahkan yang terbaik, persis seperti yang kami lakukan di Piala Eropa 2024.”