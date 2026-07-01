Manchester City kini terlibat dalam persaingan baru untuk merekrut bintang Real Madrid selama jendela transfer musim panas mendatang.

Manchester City hampir mencapai kesepakatan dengan pemain Inggris Elliot Anderson, gelandang Nottingham Forest, dan juga menunjukkan minat untuk merekrut pemain Maroko Ayoub Bouadi, gelandang Lille, dengan kemungkinan penundaan kesepakatan hingga musim panas 2027.

Meskipun demikian, klub Inggris tersebut kini terlibat dalam persaingan baru untuk merekrut gelandang Real Madrid asal Prancis, Eduardo Camavinga, menurut laporan surat kabar Spanyol “Marca”.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa dalam beberapa jam terakhir telah terjadi komunikasi antara Real Madrid dan Manchester City terkait transfer Camavinga, mengingat keyakinan klub Inggris tersebut terhadap kemampuan fisik sang pemain.

Klub Spanyol tersebut ingin melepas beberapa pemainnya, terutama gelandang asal Prancis tersebut, mengingat pelatih asal Portugal, José Mourinho, tidak puas dengan penampilannya bersama tim selama beberapa musim terakhir.

Real Madrid menilai mereka bisa mendapatkan setidaknya 50 juta euro dari penjualan Camavinga, namun gelandang asal Prancis tersebut tidak ingin hengkang dan ingin tetap bersama Los Blancos untuk membuktikan kemampuannya pada musim depan.

Manchester City bukanlah klub pertama yang menyatakan minatnya untuk mendatangkan pemain berusia 23 tahun tersebut, karena namanya juga dikaitkan dengan Liverpool dan Manchester United, serta Paris Saint-Germain.

Perlu dicatat bahwa Camavinga bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2021 dari Stade Rennais di Prancis, dan telah tampil dalam 223 pertandingan bersama tim tersebut, di mana ia hanya mencetak 6 gol, namun memberikan 23 assist.