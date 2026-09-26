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Setelah Aït Nouri, pemain lain meninggalkan pemusatan latihan Aljazair

R. Ait Nouri
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Pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Aljazair

Timnas Aljazair kembali menerima pukulan, karena seorang pemain lain akan meninggalkan kamp latihan "Les Verts" menyusul cedera yang dialaminya saat kemenangan atas Zambia (3-1), Jumat kemarin, pada laga pembuka kualifikasi Piala Afrika 2027.

Federasi Sepakbola Aljazair mengumumkan, Sabtu hari ini, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Amine Gouiri, penyerang Marseille, membuktikan bahwa ia mengalami cedera otot pada paha kiri.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyerang timnas Aljazair itu akan menjalani masa istirahat, dan akan dilepas dari kamp latihan pada Minggu pagi besok untuk kembali ke klubnya, tanpa diungkapkan durasi absennya dari lapangan.

Gouiri sebelumnya keluar dalam kondisi cedera pada menit ke-20 laga melawan Zambia, dan digantikan oleh rekannya, Amine Chiakha.

Perlu dicatat bahwa bintang Marseille itu adalah pemain kedua yang meninggalkan kamp latihan timnas Aljazair hari ini, setelah keputusan pelatih Ibrahim Hamdani untuk melepas bek kiri Manchester City, Rayan Ait-Nouri, akibat perselisihan dengan tim pelatih saat pertandingan melawan Zambia.

Joan Hjam membuka keunggulan untuk Aljazair pada menit kedua, sebelum tim tamu menyamakan kedudukan melalui Fashion Sakala pada menit ke-57, namun Ibrahim Maza dan Anis Hadj Moussa mencetak dua gol lain untuk Les Verts pada menit ke-67 dan ke-74.

Timnas Aljazair menjalani kualifikasi di Grup Sembilan, yang juga dihuni oleh Zambia, Burundi, dan Niger, dan akan bertandang ke Burundi pada Selasa mendatang dalam laga kedua.


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