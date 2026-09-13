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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Setelah absen menghadapi Al-Faisaly, Vicente mengungkap kondisi Awar jelang laga kontra Al-Shamal

H. Aouar
J. Wissing
Al-Shamal vs Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Aljazair
Jerman
Qatar
Arab Saudi

Gelandang asal Aljazair menjadi salah satu bintang terpenting "Sang Harimau"

Pelatih kepala tim Al Ittihad Arab Saudi asal Jerman, Jens Wissing, mengungkap kondisi bintang Aljazairnya, Houssem Aouar, terkait keikutsertaannya dalam laga melawan Al Shamal Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Al Shamal, besok Senin, di Stadion Al Bayt di Al Khor, pada pekan pertama fase liga turnamen Asia tersebut.

Wissing mengatakan dalam pernyataan pada konferensi pers jelang pertandingan, sebagaimana dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi, bahwa Aouar telah siap tampil bersama tim dalam laga melawan Al Shamal.

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AFC Champions League Elite
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Al-Shamal
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Al Ittihad
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Bintang Aljazair itu sebelumnya absen membela Al Ittihad dalam laga terakhirnya melawan Al Faisaly, dua hari lalu pada Jumat, di pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi, yang berakhir dengan kemenangan 3-1.

Kembalinya Aouar merupakan tambahan kekuatan bagi klub Arab Saudi tersebut, terlebih ia dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak bergabung ke skuad mereka pada musim panas 2024 dari Roma.

Sepanjang musim ini, Aouar telah tampil bersama Al Ittihad dalam 8 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak dua gol dan satu assist.

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