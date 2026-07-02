Setelah 6 bulan perdebatan... 30 juta menentukan masa depan Abdulrahman Gharib

30 juta riyal menjadi penentu masa depan Abdulrahman Gharib, pemain sayap Al-Nassr, setelah 6 bulan perdebatan mengenai masa depannya.

Sejumlah laporan sebelumnya mengungkap keinginan Al-Hilal dan Al-Ittihad untuk merekrut Gharib selama bursa transfer musim panas mendatang, mengingat kontraknya dengan Al-Nassr yang berakhir pada akhir Juni lalu tidak diperpanjang.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan pada dini hari Kamis ini bahwa Gharib telah memperpanjang kontraknya dengan Al-Nassr selama 3 musim tambahan, sehingga kontraknya akan berakhir pada tahun 2029.

Pemain berusia 29 tahun itu akan menerima gaji sebesar 30 juta riyal, atau 10 juta riyal per musim.

Dengan demikian, Al-Nassr mengakhiri kontroversi yang telah berlangsung seputar Abdulrahman Gharib selama 6 bulan terakhir, tepatnya sejak ia berstatus bebas transfer pada bulan Januari lalu.

Gharib telah bermain bersama Al-Nassr selama 4 tahun, tepatnya sejak ia pindah ke tim tersebut dari Al-Ahli pada musim panas 2022, namun ia menampilkan salah satu performa terbaiknya pada musim lalu, terutama di Liga Champions Asia 2.

Pemain sayap asal Saudi Arabia ini tampil bersama Al-Nassr dalam 32 pertandingan di berbagai kompetisi sepanjang musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 6 gol serta memberikan 6 assist.