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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Setelah 18 hari, bintang Al Hilal meraih penghargaan luar biasa dari El Clasico

C. Summerville
Al Hilal vs Al Fateh FC
Al Hilal
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Belanda
Arab Saudi

Penghargaan yang terlambat untuk pemain "Al-Zaeem"

Bintang klub Al Hilal meraih penghargaan istimewa dari pertandingan El Clasico melawan rival tradisional Al Ittihad, 18 hari setelah laga tersebut berakhir.

Al Hilal sebelumnya mengalahkan Al Ittihad dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada 10 Oktober lalu, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Dan 18 hari setelah pertandingan itu berakhir, Liga Roshn mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa pemain sayap Al Hilal asal Belanda, Crysencio Summerville, meraih penghargaan gol terbaik pada pekan kedelapan, berkat golnya ke gawang Al Ittihad.

Summerville mencetak gol ketiga Al Hilal pada menit ke-64 pertandingan, setelah melewati para pemain Al Ittihad, sebelum melepaskan tembakan istimewa dari dalam kotak penalti.

Meskipun pertandingan tersebut digelar 18 hari lalu, pengumuman penghargaan pekan itu tertunda hingga hari ini, menanti digelarnya pertandingan tunda yang mempertemukan Abha dan Al Faisaly, pada Selasa kemarin.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal saat ini memuncaki klasemen Liga Arab Saudi dengan 27 poin, unggul dua poin atas Al Nassr dan Al Qadisiyah yang menempati peringkat kedua dan ketiga, dengan tim dari kawasan timur tersebut masih memiliki satu pertandingan tambahan.

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