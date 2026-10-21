Niko Paz, bintang klub Italia Como, mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions Eropa setelah menjadi pemain Argentina termuda yang terlibat dalam 3 gol dalam satu pertandingan di turnamen tersebut, sejak kompatriotnya Lionel Messi pada April 2009. Hal ini terjadi usai penampilan gemilangnya dalam kemenangan Como atas tamunya Manchester United dengan skor (4-1) pada Rabu malam ini, dalam laga pekan ketiga kompetisi.

Paz mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam pertandingan tersebut, di mana ia membuka keunggulan sejak dini pada menit kedua, sebelum menciptakan gol kedua untuk rekannya Anastasios Douvikas pada menit ke-49, lalu kembali mencetak gol ketiga untuk timnya pada menit ke-57.

Baca juga

Kartu merah dan menit-menit bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit: perbedaan besar antara Real Madrid dan Barcelona

Mantan bintang Prancis: Mbappe belum mencapai level Messi dan Cristiano, dan pemain Barcelona terbaik di posisinya

Menurut jaringan statistik "Opta", Paz meraih pencapaian ini pada usia 22 tahun dan 43 hari, menjadikannya pemain Argentina termuda yang terlibat dalam tiga gol dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa sejak Messi, yang berusia 21 tahun saat meraih pencapaian serupa melawan Bayern Munich, dalam kemenangan (4-0) pada April 2009.

Paz, yang berusia 22 tahun, dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Argentina, setelah mencuri perhatian dengan penampilannya bersama klub Italia Como, berkat kemampuan teknisnya serta kapasitasnya dalam menciptakan peluang dan mencetak gol dari luar kotak penalti.

Ekspektasi mengenai peran masa depannya bersama timnas Argentina belakangan ini kian meningkat, karena ia dipandang sebagai salah satu nama menonjol pada periode mendatang, setelah pensiunnya sang legenda Lionel Messi di level internasional. Paz dianggap sebagai salah satu kandidat terpenting untuk mendapatkan nomor "10" yang dulu dimiliki "Sang Kutu".

Paz, yang merupakan mantan pemain Real Madrid, sebelumnya pernah menciptakan gol untuk Messi, dalam kemenangan Argentina atas Bolivia dengan skor (6-0) pada Oktober 2024, di awal perjalanan internasionalnya. Bintang Inter Miami itu pun memuji bakat dan kemampuannya dalam memahami permainan.



