David De Gea menderita kekalahan identik seperti pengalaman pertamanya mengunjungi Camp Nou ketika masih berseragam Atletico Madrid, delapan tahun lalu. Tadi malam, Manchester United tak mampu mengatasi #DoublePressure dan dipastikan gagal melangkah ke semi-final Liga Champions. Barcelona pun merayakan #FeastDouble dan membuat atmosfer Camp Nou semakin #DoubleHappy. @wallsidn

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Apr 16, 2019 at 11:17pm PDT