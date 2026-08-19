Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Seniman Belanda", Reijnders resmi bergabung ke Al-Qadsiah Arab Saudi

Transfers
T. Reijnders
Al Qadsiah vs Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Saudi Pro League
Manchester City vs AFC Bournemouth
Manchester City
AFC Bournemouth
Premier League
Belanda
Arab Saudi
Inggris

Al-Qadsiah perkuat skuadnya dengan transfer kelas berat pada musim penampilan Asia pertamanya

Al-Qadsiah Arab Saudi resmi mengumumkan perekrutan pemain Belanda Tijjani Reijnders dari Manchester City, untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Al-Qadsiah, melalui akun mereka di platform "X", mengunggah video presentasi kesepakatan tersebut, dan di bagian akhirnya Reijnders muncul sambil berkata "Saya seorang seniman Belanda, saya seorang Qadsawi".

Menurut laporan media sebelumnya, nilai kesepakatan ini mencapai sekitar 61 juta euro.

Al-Qadsiah telah menyepakati penyelesaian transfer dengan Manchester City sejak beberapa hari lalu, sebelum klub Arab Saudi itu mengumumkan perekrutan pemain Belanda tersebut hari ini.

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Al-Qadsiah memilih Reijnders untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim yang menandai partisipasi pertama mereka sepanjang sejarah di Liga Champions Asia Elit, sementara tim ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn Pro, setelah bersaing dengan tim-tim besar memperebutkan tempat di empat besar dalam dua musim terakhir.

Perjalanan Reijnders bersama Manchester City berakhir dengan cepat, karena ia bergabung dengan tim biru langit itu musim panas lalu dari Milan, dan tampil dalam 50 pertandingan di seluruh ajang.

Reijnders mungkin akan tampil untuk pertama kalinya bersama Al-Qadsiah dalam pertandingan melawan Al-Ittihad, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Jumat, pada pekan kedua Liga Roshn, tetapi keputusan itu berada di tangan pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google