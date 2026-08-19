Al-Qadsiah Arab Saudi resmi mengumumkan perekrutan pemain Belanda Tijjani Reijnders dari Manchester City, untuk memperkuat skuad mereka pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Al-Qadsiah, melalui akun mereka di platform "X", mengunggah video presentasi kesepakatan tersebut, dan di bagian akhirnya Reijnders muncul sambil berkata "Saya seorang seniman Belanda, saya seorang Qadsawi".

Menurut laporan media sebelumnya, nilai kesepakatan ini mencapai sekitar 61 juta euro.

Al-Qadsiah telah menyepakati penyelesaian transfer dengan Manchester City sejak beberapa hari lalu, sebelum klub Arab Saudi itu mengumumkan perekrutan pemain Belanda tersebut hari ini.

Al-Qadsiah memilih Reijnders untuk memperkuat lini tengah mereka pada musim yang menandai partisipasi pertama mereka sepanjang sejarah di Liga Champions Asia Elit, sementara tim ingin bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn Pro, setelah bersaing dengan tim-tim besar memperebutkan tempat di empat besar dalam dua musim terakhir.

Perjalanan Reijnders bersama Manchester City berakhir dengan cepat, karena ia bergabung dengan tim biru langit itu musim panas lalu dari Milan, dan tampil dalam 50 pertandingan di seluruh ajang.

Reijnders mungkin akan tampil untuk pertama kalinya bersama Al-Qadsiah dalam pertandingan melawan Al-Ittihad, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Jumat, pada pekan kedua Liga Roshn, tetapi keputusan itu berada di tangan pelatih asal Irlandia Brendan Rodgers.

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